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Зацепит ли Знарок матч с чемпионом? Сегодня «Спартак» может бесславно завершить сезон
09 марта 17:00
автор: Владислав Домрачев

Зацепит ли Знарок матч с чемпионом? Сегодня «Спартак» может бесславно завершить сезон

«Спартак» уступает в серии с ЦСКА 0-3 и ничего не может поделать с системной игрой сильнейшей команды регулярки. Для главного тренера красно-белых Олега Знарка сегодняшний матч может стать последним не только в сезоне, но и у штурвала московского клуба.

- Мы хорошо играли с ЦСКА в регулярном чемпионате, поэтому с оптимизмом смотрим на встречи в плей-офф, - удивил откровением Знарок накануне старта кубкового раунда.

Всем ведь хорошо известно, что матчи гладкого турнира, включая всякие дерби, даже рядом не стоят с плей-офф.

«Спартак» делает все что может – больше армейцев владеет шайбой, чаще бросает во воротам, даже по выигранным вбрасываниям превзошли команду Игоря Никитина. А толку никакого. Нет выхлопа – три поражения в трех матчах с шокирующим общим счетом 1:9. Всего один гол за 180 минут игры, забитый в большинстве.

Три года назад «Спартак» под руководством Вадима Епанчинцева противостоял ЦСКА с тем же «успехом» - четыре поражения при 1:11. Тогда тренер едва удержался в кресле, его уволили по ходу следующего сезона.

- Надоело водить его за руку, - объяснил решение генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, который в трудную минуту перемещается из ложи на лавку команды. Его тренерские способности по достоинству оценили наши звезды НХЛ еще на Кубке мира-2016, теперь же он входит в штаб сборной.

Хейтеры еще до четвертого матча накинулись на Знарка. Кое-кто отправил его в якобы родную Ригу, забыв о зарплате олимпийского тренера в «Спартаке». Другие вообще заявили, что после фиаско ему будет трудно найти работу в КХЛ. Но серия еще не проиграна. Не стоит забывать, что новый матч начинается с цифр 0:0.

Конечно, спастись с 0-3 в кубковой истории КХЛ удавалось только СКА Вячеслава Быкова. Причем ЦСКА в финале Западной конференции против ЦСКА, ставшего победителем регулярного сезона-2015 и чемпионом России. Но та команда Быкова не чета нынешнему «Спартаку» Знарка. Невские армейцы располагали большими мастерами – Ильей Ковальчуком, птицей-тройкой Евгений Дадонов – Вадим Шипачев – Артемий Панарин, вратарем Миккой Коскиненом…

При лояльном судействе эти парни сломили сопротивление Армии Дмитрия Квартальнова, выиграв четыре матча подряд.

В нынешней обойме Знарка и близко нет равных им звезд. Олимпионик Сергей Широков из кожи лезет вон, чтобы победить родную команду (он воспитанник школы ЦСКА), но его усилий явно мало.

Не работает и спартаковское большинство, которое до серии рассматривалось как главное оружие красно-белых. Они легко затаскивают шайбу в армейскую зону, но на козырные позиции их не пускают. Добивать с пятачка не позволяют. К тому же поймал кураж вратарь красно-синих Ларс Юханссон. Наверняка швед заставил Знарка вспомнить, кто уволил его из СКА в плей-офф-2018, когда базовый клуб сборной уступил в финале конференции ЦСКА 2-4.

- Мы не справились только с одним игроком – вратарем, – заявил Знарок сразу после поражения в шестой игре (2:3ОТ).

- Мы должны забить мусорные голы, лезть на пятачок и копать там, - в унисон выводят формулу победы спартаковцы.

Сегодня они должны сыграть не только за свои новые контракты, но и за тренера, который их никогда не предавал. В их клюшках будущее не только Знарка, но и, возможно, кое-кого из руководителей клуба. Уже прошел слух о приходе в «Спартак» Анвара Гатиятулина, возглавляющего «Трактор». Мы же верим только фактам.

19.30 «Спартак» - ЦСКА, «Матч ТВ»

Счет в серии 0-3 (0:1ОТ, 1:5, 0:3)

источник: «Советский спорт»
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