Зацепит ли Знарок матч с чемпионом? Сегодня «Спартак» может бесславно завершить сезон

- Мы хорошо играли с ЦСКА в регулярном чемпионате, поэтому с оптимизмом смотрим на встречи в плей-офф, - удивил откровением Знарок накануне старта кубкового раунда.

Всем ведь хорошо известно, что матчи гладкого турнира, включая всякие дерби, даже рядом не стоят с плей-офф.

«Спартак» делает все что может – больше армейцев владеет шайбой, чаще бросает во воротам, даже по выигранным вбрасываниям превзошли команду Игоря Никитина. А толку никакого. Нет выхлопа – три поражения в трех матчах с шокирующим общим счетом 1:9. Всего один гол за 180 минут игры, забитый в большинстве.

Три года назад «Спартак» под руководством Вадима Епанчинцева противостоял ЦСКА с тем же «успехом» - четыре поражения при 1:11. Тогда тренер едва удержался в кресле, его уволили по ходу следующего сезона.

- Надоело водить его за руку, - объяснил решение генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, который в трудную минуту перемещается из ложи на лавку команды. Его тренерские способности по достоинству оценили наши звезды НХЛ еще на Кубке мира-2016, теперь же он входит в штаб сборной.