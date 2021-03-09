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Игорь Никитин: Все матчи со «Спартаком» получились сложными
09 марта 23:03
автор: Юлия Григорьевская

Игорь Никитин: Все матчи со «Спартаком» получились сложными

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над «Спартаком» в четвертьфинале Кубка Гагарина поделился впечатлениями от матчей с соперником.

– Была трудная игра, парни молодцы. Двигаемся дальше, – рассказал Никитин.

– По игре в этой серии и линейка центров, и пять легионеров заслужили право начать серию второго раунда. На Кемпе вы рассчитываете как на джокера, который может появиться в случае ротации, например, и не заржавеет ли он?

– До следующей серии еще и не будем загадывать. Не думаю, что он заржавеет, ведь Марио опытный хоккеист.

– На четвертый матч вы его не поставили. Перестраховались или были довольны тем, как прошли первые три игры?

– Ребята, которые играли, заслужили место в составе. Поэтому так и решили.

– Как вам игра команды в первом раунде?

– Это смысла нет обсуждать, как играешь в первом раунде. Задача пройти во второй раунд. Не все получалось, но мы играли, как команда. Первый раунд многому научил многих ребята. Теории одной не достаточно, все идет через практику. Характер команды еще отмечу.

– Юханссон заработал три удаление. Что случилось?

– Если бы он занервничал, то не сделал бы свою работу. Это стечение обстоятельств. Свою работу он сделал хорошо.

– Чем будете заниматься до начала второго раунда?

– Пару дней отдохнем и будем готовиться.

– Были по ходу серии сложные моменты для команды? Четыре матча и четыре победы и вы позволили сопернику забросить всего две шайбы. Легко ли сложилось противостояние?

– Все матчи были сложными. В первом был овертайм. В остальных матчах все решалось в третьих периодах. Счет не отражает реальности в противостоянии. Мы оказались терпеливее, удачливее. Через это надо проходить.

– Есть у Сошникова шанс вернуться в ближайшее время?

– Он сказал, что лучше себя чувствует, велосипед начинает крутить. Тенденция положительная, но как быстро он восстановится, я не могу сказать

– Даже при счете 4:0 в серии всегда есть недостатки. Что хотели бы улучшить? В серии было много необоснованных удалений, согласны?

– Согласен. В нападении многое надо корректировать, и в защите тоже. Большинство – меньшинство. Соперник будет другой. Есть свои нюансы. Нужно учиться и работать ежедневно. Тогда будешь конкурентоспособен.

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