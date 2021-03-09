Олег Знарок: На меня идет давление. Я привык

– Нападающие мало забивали. Один гол за четыре игры нападающими. Не пошло большинство. Но команда билась, и все матчи были достойные.

– Если посмотреть на всю серию: что удалось и не удалось? – вопрос Знарку.

– Да. Команда мастеровитая, и надо играть через не могу. Двенадцать нападающих и всего один гол. И моменты создавали хорошие, но с реализаций было не очень хорошо. Хотя команда билась.

– Низкая результативность – это отголоски сложного сезона?

– Соперник хороший. И отголоски тоже. У нас нет длинной лавки. Пришлось играть на пределе. Перед концом регулярного чемпионата мы отдали много сил.

– ЦСКА такой сильный, что с ним было сложно или могли сыграть лучше серию?

– Это сильная команда. В первой игре мы пропустили в овертайме, и это было ошибкой. Если зацепили бы, то все пошло бы по-другому. Но ребята бились. И мы отдали все, что у них было.

– Как оцените сезон?

– Уровень хоккея уже не тот, что был раньше. Нельзя сравнивать даже с тем периодом, когда я работал в МВД. Средний уровень игроков стал ниже. Лига просела.

– Селекций занимались не вы?

– Все вместе занимались. Получилось так, что у кого лавка длиннее, меньше потратили сил на пандемию и травмы. У нас по полтора месяца некоторые ребята не играли. И те, кто играл, отдали больше сил. У нас сразу 19-20 человек вывалилась во второй половине июля. Нас даже с Новогорска убрали, мы там три или четыре дня провели. Это одна из причин неудач.

– Вы всегда верите в ребят, с которыми раньше добивались успеха. Они оправдали ожидания?

– Я в них уверен. Но это спорт. У кого-то получилось, у кого-то нет. Они бьются.

– Радил не разочаровал?

– На протяжении полутора месяцев он не забивал. Задача иностранного игрока такого качества – забивать.

– Готовы ли вы продолжить работу в «Спартаке»?

– Все СМИ это обсуждают, хотя игра только закончилась. Себя обсуждайте.

– Что скажете болельщикам?

– Они весь сезон поддерживали нас. Спасибо им. Что-то не получилось. Не зависимо от проигрыша, мы старались биться до конца. Отдавали, что было.

– Как оцените этот сезон для себя?

– На меня всегда идет давление. Я привык. Всегда тренер будет виноват. Даже когда мы выигрывали, все писали, что что-то не так. Когда буду писать мемуары, то выложу все про каждого. Это будет бестселлер. Ни один мимо меня не пройдет.