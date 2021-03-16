В чем отличие КХЛ от НХЛ? «Неваляшка» и «Искупление» вместо Кубка Гагарина – и тишина…

И что: после нашего вопля души что-то изменилось? Да нет, конечно! Кто знает, сколько сейчас шайб в активе капитана «Магнитки»? А сколько голов у капитана «Ак Барса»? Обошел Данис Зарипов в исторической гонке Бориса Михайлова? Если нет, сколько шайб осталось до легендарного капитана ЦСКА и сборной СССР? Неужели непонятно, что за счет великанов прошлого можно раскрутить героев настоящего?! А любое зрелище делают только звезды, которые нужно зажигать всеми возможными способами, холить и лелеять их, следить за ними день и ночь.

А что КХЛ делает, чтобы пропагандировать своих героев, как НХЛ это ежечасно проворачивает с Овечкиным и Кросби, Малкиным и Макдэвидом, Панариным и Меттьюзом, Василевским и Лафреньером? Правильно, ничего! Если бы не «Советский спорт» страна так бы и не узнала, что Сергей Мозякин покорил Пик Коммунизма – забросил 550-ю шайбу в чемпионатах страны. Да и написали мы об этом выдающемся достижении спустя несколько недель – просто уже не было сил молчать. А какое из всего этого можно было шоу сотворить, как мощно пропиарить свою лигу во всех федеральных СМИ!

В НХЛ из кожи вон лезут, чтобы уравнять силы клубов, добиться того, чтобы в каждом матче сезона искрила интрига. У нас годами катают вату никому не нужные команды-бомжи, давно образовалась группа аутсайдеров, даже не мечтающих о плей-офф. Освоили сезонный бюджет от госкомпаний – и ладушки.

Кто же против родного хоккея, его Континентальной лиги… Но что мы можем поделать, если они сами себя хоронят?! Вы только сравните, как относятся к своему эксклюзивному продукту за океаном и у нас.

Можно выразиться коротко: потому что есть битлы, роллинги, зепы и прочие радиохеды, а есть на-на, шура, нюша и прочие бузовы. Каждому, разумеется, свой овощ. Но задача серьезной журналистики – вести людей к солнцу, каждый день помогать им стать лучше, продвигать прекрасное и вечное. Так было при социализме. Ну да, теперь все решает пошлый рейтинг: увы, и здесь КХЛ – не конкурент НХЛ. А нас, в отличие от отечественного так называемого профессионального спорта, государство не содержит: что потопаем, то и полопаем.

Здорово, что ХК «Динамо» вспомнил о рекорде Александра Мальцева советских времен, который в этом сезоне побил Дмитрий Яшкин. Но все равно: как-то тихо отметили, провинциально, без соответствующей помпы.

Ладно, регулярный сезон. Но сейчас-то в КХЛ самое, по идее, интригующее – плей-офф, вершина сезона. И что мы видим? Первый раунд превратился в дешевую профанацию: антирекорд по количеству матчей, ни единого даже намека на сенсацию. Впрочем, все это ожидалось. Никто, включая самих участников типа «Йокерита» и «Торпедо», на что-то иное и не рассчитывал.

Но теперь-то, когда в деле остались сплошь сливки – топ-8, когда уже все возможно, что-то изменилось? Не-а! Только хуже стало!

Полторы недели назад «Советский спорт» гневно прорычал: почему в уикенд на «Матч ТВ» нет ни одной трансляции Кубка Гагарина? Кто-то вздрогнул, почесался? Ха-ха. Вчера из заметки коллеги Домрачева узнал, как нам ответили КХЛ и федеральный канал: в телепрограмме этой недели – внимание, вы не поверите! – лишь один эфир второго раунда Кубка Гагарина?! А какие, напомню, роскошные пары:

ЦСКА – «Локомотив»,

СКА – «Динамо» М,

«Ак Барс» - «Салават Юлаев»,

«Авангард» - «Металлург».

Да тут реклама вообще не нужна! НХЛ со своими Хедманами и Бержеронами просто отдыхает. Вы только аккуратно упакуйте и подайте на стол, а народ скушает с превеликим удовольствием.

Мне смешно слышать отмазки типа Кубок Гагарина сечется с футболом ЦСКА – «Зенит», «Спартак» - «Урал», биатлоном и прочими лыжами, потому на ТВ приходится шайбой жертвовать. Что мешает подвигать хоккейные матчи по сетке? Все равно посещаемость везде ограничена и билетная квота в любом случае будет выбрана полностью. Например, начать завтра в Москве или в Казани не в 19:30, а в 16:30 или даже в 15:00? Чтоб наверняка уложиться до забав ЦСКА и «Зенита», которые приступят к своей мегасшибке века в 20:00.

И еще: только мне одному невдомек, почему КХЛ в самую горячую и по идее самую продаваемую пору сезона устроила себе каникулы на 6 – 8 дней? «Вы с ума, что ли, все посходили! Уму непостижимы подобные паузы между кубковыми раундами!» – рвали бы на себе волосы Беттман и компания. А у нас в порядке вещей – тишь и благодать. Я же говорю: КХЛ – это вещь в себе!

Я понимаю, не было бы пандемии, а значит, у дворцов – единичных! – могли быть свои загодя запланированные мероприятия. Но что сейчас на аренах клубов КХЛ может быть, кроме хоккея? Ничего. Впрочем, в НХЛ и в обычные годы в Кубке Стэнли легко переносили матчи на более ранние даты, если команды досрочно освобождались. Твердого расписания плей-офф в НХЛ нет. Все для Его Величества болельщика!

Люди добрые, ну скажите, что мешало начать второй раунд Кубка Гагарина в этот понедельник?! Тем более учитывая напряженку со спортивными событиями во второй половине недели. Ведь понедельник и вторник вообще нулевые! Хотите развеселиться? Ловите хохму: сегодня на «Матче ТВ» в прайм-тайм вы будете иметь честь насладиться двумя суперпупербоевиками - «Неваляшка» в 16:05 и «Неоспоримый 3. Искупление» в 18:00. Ну и в 20:00 смешанные единоборства, к которым наша необъятная страна такую личную приязнь испытывает, что даже кушать не может.

Вы только закройте глаза и представьте:

понедельник, 15 марта – в 15:00 «Ак Барс» - «Салават Юлаев», в 19:30 ЦСКА – «Локомотив»;

вторник, 16 марта – в 15:00 «Авангард» - «Металлург», в 19:30 СКА – «Динамо» М.

Перенос на более ранние часы, помимо всего прочего, удобен для болельщиков восточных регионов, где время опережает московское.

Вот и спрашивается: если КХЛ, в отличие от пресловутой НХЛ, чтобы как-то раскрутить свой продукт, не делает простейших, самых очевидных шагов, давно придуманных и успешно работающих за океаном, какой спрос с нас, журналистов?