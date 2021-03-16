Покорится ли Скабелке планка Кудашова?

Нынешний главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка Кубок Гагарина не завоевывал, но с блеском золотых медалей знаком не понаслышке. В 1997 году он стал первым официальным чемпионом России в составе ярославского «Торпедо», которым руководил мэтр Петр Воробьев. Но главным достижением белорусского специалиста на тренерском поприще остается финал Восточной конференции в 2015-м, когда его «Сибирь» сенсационно сняла с пробега обладателя Кубка Гагарина «Металлург», ведомый супертройкой Данис Зарипов – Ян Коварж – Сергей Мозякин.

Два года спустя железнодорожники с Алексеем Кудашовым во главе прошли во втором круге победителя регулярного чемпионата ЦСКА, но в финале Запада уступили будущему обладателю Кубка Гагарина СКА. Ныне от Скабелки ждут как минимум повторения этого достижения.

Проиграть чемпиону не зазорно, но победа над ЦСКА вернет Скабелку на орбиту топ-тренеров. У «Локомотива» все есть для прорыва – молодой амбициозный состав и не менее амбициозный тренер. Квартет игроков с победным опытом: Алексей Марченко пил шампанское из Кубка Гагарина в форме ЦСКА-2019, Атте Охтамаа, Владимир Ткачев, Антон Ландер – в «Ак Барсе»-2018.

Железнодорожники могут похвастать голкипером Эдди Паскуале, названным лигой лучшим в первом круге плей-офф. Многое будет решаться в его противостоянии с лучшим вратарем февраля Ларсом Юханссоном.

Сильны и ярославские легионеры, особенно тройка форвардов Ландер, Андре Петерссон, Тему Пулккинен. Последний из них, которого «Локомотив» получил в обмен на шведа Магнуса Пяярви-Свенссона, расчехлил пушку и нещадно бомбардирует ворота – наколотил в серии с «Йокеритом» 4 шайбы. Силу его броска Юханссон мог оценить в московском дерби с «Динамо» еще до нового года. Особенно опасен Пулккинен в бригаде большинства.