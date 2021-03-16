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Владимир Крикунов: У СКА – один из самых мощных составов. Они быстрее, но лед нас рассудит
16 марта 14:14
автор: Елена Кузютина

Владимир Крикунов: У СКА – один из самых мощных составов. Они быстрее, но лед нас рассудит

Главный тренер и лидеры московского «Динамо» рассказали о настрое перед вторым раундом плей-офф

Всего один день остается до старта второго раунда плей-офф КХЛ. Завтра любители хоккея смогут насладиться первыми матчами – на Западе встретятся ЦСКА и «Локомотив», на Востоке будет «зеленое дерби» «Ак Барса» против «Салавата Юлаева». 18 марта ознаменуется играми серий «Авангард» - «Металлург» и «Динамо» Москва – СКА.

Накануне очередного шага к Кубку Гагарина, клубы проводят, ставшими традиционными, пресс-конференции.

Бело-голубые, перед вылетом в Петербург, поделились своими мыслями о предстоящих матчах против «армейцев с Невы».

ВСЕ В РАБОТЕ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился последними новостями из стана бело-голубых, но был довольно краток и секретов не выдавал:

«В перерыве между сериями мы занимались физикой и тактикой. Не скажется ли первое на том, что СКА в первых матчах будет быстрее нас? Так они и так быстрее. Посмотрим, как будет складываться игра. С тем, кто начнет в воротах, еще не определились. Смущает ли статистика третьего звена? Да, у них показатель -3 – два матча с череповчанами они проиграли. Но остальные-то встречи сыграли на 0:0. Но, в любом случае, нужно улучшать третье звено, есть мысли по этому моменту. Будем ли мы фаворитами в серии со СКА? Обыгравали их в регулярном чемпионате, но в плей-офф совсем другие матчи. Тут ни старые победы, ни количество очков ничего не решают. Вы посмотрите на СКА – я считаю, что у них один из лучших подборов игроков, мощный состав. Сильнее, наверное, только в «Авангарда» будет… Череповцу бы в регулярке тоже часто проигрывали, но в плей-офф все иначе».

- После серии с «Северсталью» динамовцы вошли в топ-15 по выигранным вбрасываниям…
- Мы давно работаем над этим компонентом. Никогда ранее меньше 50% не проигрывали, а в этом сезоне случались огрехи. Но все подтянули.

- Серия против СКА станет определяющей в плане успешности подписаний Линдберга и Пяярви-Свенссона?
- Не стоит надеяться на одно звено. В матчах против Питера должна играть вся команда. Если надеяться на кого-о одного, то в северной столице ничего не светит.

- Все в строю? Травм нет?
- Все готовы. Панкратов тоже выздоровел.

- Как относитесь к поднявшимся скандальным новостям о защитнике Андрее Сергееве (суд будет рассматривать дело о захвате барбершопа, в котором, по версии полиции, участвовал и защитник динамовцев – прим.ред.)?
- Команду и Сергеева это мало трогает. Мы понимаем, что это информационный вброс против нашего защитника и внимания не обращаем.

НЕ ДО СКАНДАЛОВ

Защитник «Динамо» Андрей Сергеев действительно сейчас весь в игре. Он отлично проявил себя в первом раунде, где москвичи боролись с череповецкой «Северсталью». В четвертом матче серии Сергеев забросил три шайбы, став вторым защитником в истории КХЛ, который сделал хет-трик в игре плей-офф:

«Думаю, что результаты команды и моя личная статистика доказали, что это никак не влияет на игру. Все, о чем сейчас написали – старая информация, и я не знаю, ко и зачем ее сейчас вбросил. Мы с командой идем дальше. Победе в первом раунде сильно не радовались. Наша цель – дойти до финала и взять Кубок. Как оценю свое хорошее выступление в первом раунде? Порадовался один день, и ладно. Главное – результат команды. Нужно перенести победный настрой из первого во второй раунд. Мы все понимаем, что со СКА матчи будут тяжелые, соперник силен».

СКОРЕЕ В БОЙ

Капитану бело-голубых Вадиму Шипачеву уже не терпится скрестить клюшки на льду. То, что серия начинается в Петербурге, мало волнует лучшего центрфорварда КХЛ:

«Без разницы, где начинать серию. Главное – начать! Уже надоело тренироваться. Поможет ли нам опыт побед над питерцами в регулярке? Думаю, что тренерский штаб подскажет, как нам играть».

- Вы много времени провели в питерском клубе. Отлично знаете их специалиста по меньшинству Евгения Кетова. Он, в свою очередь, знает вас, как отличного игрока в большинстве…
- Женька здорово играет на своей позиции, один из лучших. Ну а лед нас рассудит.

- Владимир Васильевич сказал, что СКА обладает сильным составом. Кто же будет фаворитом в этом раунде?
- Увидим через неделю.

- Сегодня утром из Ярославля пришла трагическая новость о смерти молодого хоккеиста, капитана МХК «Динамо Санкт-Петербург» Тимура Файзутдинова, получившего травму во время матча. Как вы отреагировали на произошедшее?
- Такие новости с утра… В раздевалке парни были подавлены – ушел хороший парень из хоккейной семьи. Выражаю соболезнования его родным и близким.

- Считаете ли, что после такого случая стоит улучшить в плане безопасности хоккейные шлемы?
- Если можно что-то придумать, то конечно. Но я видел видео этого момента – там несчастный случай, роковое стечение обстоятельств.

Первые матчи серии «Динамо» Москва – СКА состоятся в Санкт-Петербурге 18 марта в 19.30 и 20 марта 17 часов.

источник: «Советский спорт»
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