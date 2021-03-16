Смертельный бросок. Несчастный случай унес жизнь капитана команды МХЛ

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 18:00 Виртус Энтелла 0 Кремонезе 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 1.95
Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.47 Х 4.20 П2 7.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.44 Х 4.30 П2 8.30
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.50 Х 3.80 П2 1.69
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 22:00 Дерби Каунти 0 Брентфорд 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 3.90
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.27 Х 3.80 П2 3.10
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.24 Х 7.20 П2 12.5
Смертельный бросок. Несчастный случай унес жизнь капитана команды МХЛ
16 марта 14:43
автор: Дмитрий Кузнецов

Смертельный бросок. Несчастный случай унес жизнь капитана команды МХЛ

Защитник «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов скончался в больнице в Ярославле не приходя в сознание.

Это был обычный несчастный случай. Увы, не первый в хоккее и, к сожалению, не последний. Невозможно застраховаться от подобных трагедий в игре, где маленькая шайба на огромной скорости летит в спортсмена, который не имеет стопроцентной защиты всего тела. Хотя понятно, что от осознания этого родителям 19-летнего погибшего парня, наверное, только тяжелее.

Беда случилась 12 марта в Ярославле во время матча команд МХЛ «Локо» и «Динамо» Санкт-Петербург. Защитник хозяев Дмитрий Тювилин с середины площадки от борта забрасывал шайбу в зону гостей. Тимур в этот момент отвернулся и не зафиксировал зрительно момент броска. Шайба угодила ему в височную область головы, он тут же упал на лед и потерял сознание.

Файзутдинов был отправлен в больницу имени Соловьева в Ярославле. По словам отца Тимура Рамиля, которые он оставил в официальном сообществе «Динамо», шайба попала в сонную артерию. Восемь минут хоккеист находился в состоянии клинической смерти, но потом медикам удалось завести сердце. Однако самостоятельно Файзутдинов так и не задышал. Все три дня, что врачи всеми силами боролись за жизнь молодого здорового организма, состояние пострадавшего оставалось критическим.

Никаких хороших прогнозов изначально никто не давал. Повода для этого не было. Родители парня в первые дни рассказывали, что готовы были пойти на риск и перевести сына в московскую клинику. Мама Тимура Елена говорила о том, что врачи ярославской больницы с таким видом травмы работают впервые. Нужна была специальная аппаратура, нейрохирургия. Но перевозить парня было нельзя. Клуб и ФХР предприняли все меры, чтобы обеспечить своего игрока всем необходимым на месте: оборудованием, квалифицированными специалистами и медикаментами. Увы, несмотря на все предпринятые меры, чуда не произошло.

Сейчас наверняка начнутся разговоры об ужесточении требований к защитной экипировке хоккеистов. Особенно на уровне МХЛ и юношеского хоккея. Так обычно бывает в подобных ситуациях, когда начинаются поиски крайних. В 19 лет игроки уже не обязаны носить маски-решетки. Да и не в них дело. Невозможно полностью закрыть шею, висок и сонную артерию хоккеиста. Это игра, которая несет в себе пусть и небольшую, но долю смертельного риска. Об этом надо помнить всегда.

В России дети уже гибли от попадания шайбы в голову и горло. А во Франции семь лет назад шайба убила 8-летнего болельщика, на большой скорости вылетев за пределы площадки. Матч остановили, ребенка тут же увезли в реанимацию, но исход был трагичным.

Случались смертельные случаи не только с игроками, но и с арбитрами. Судьи не всегда могут усмотреть за полетом шайбы, им нередко прилетает, в том числе в незащищенные места. Был смертельный случай со шведским рефери в 2010-м. Шайба угодила ему в основание черепа. Играли также юниоры. Лет пять назад в Чехии скончался судья после попадания шайбы в голову. Две недели он пролежал в реанимации, но жизнь ему не спасли. Работал он на матче юниорских команд. Та трагедия всколыхнула дискуссию о необходимости повышения безопасности хоккея.

Возможно, Тимура подвела экипировка. На его шлеме не было защиты для ушей. Элемент этот, впрочем, необязательный. Кто-то использует его, в том числе и такие суперзвезды как Евгений Малкин и Сидни Кросби, потому как такая защита снижает риск попадания шайбы в артерии. Но большинство игроков обходится без «ушей».

Почему? По той же причине, по которой раньше в НХЛ играли без шлемов вообще. Так привыкли, так меньше неудобных ощущений. Только и всего. Трудно сказать, спасла бы Файзутдинова дополнительная защита. Да и какая теперь разница. Человека уже не вернуть. Всем остальным надо помнить, что хоккей – очень опасная игра. И беречь себя и своих близких.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Овечкин занял 6-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историюЦСКА и "Ростов-Дон" вышли в четвертьфинал женской Лиги чемпионовРФС подтвердил подозрения в употреблении допинга российскими футболистамиОна сделала столько подлостей: олимпийская чемпионка о ТарасовойЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилось«Лучшее тело Земли»
Трагедия в хоккее. 19-летний капитан «Динамо» СПб умер после попадания шайбы в голову
За жизнь защитника Тимура Файзутдинова врачи боролись три дня, но спасти парня не удалось.
На кого ставить, если будет овертайм. Исследование Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аталанта" вполне может и не уложиться в 90 минут, учитывая счет первой игры (1:0 в пользу мадридцев). "Плеймейкер" проанализировал все случаи еврокубковых овертаймов с сезона-1992/93.
Чемпион Мюнхена-1972, которого задержали на таможне с пистолетом — в проекте «Легенды спорта»
10-кратный чемпион СССР по баскетболу, победитель Олимпиады и трех чемпионатов Европы Алжан Жармухамедов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Малкин выбил 1100 очков в НХЛ. Из россиян это делали только Федоров и Овечкин (видео)
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матч против "Бостона" (4:1), в котором россиянин отпраздновал знаковый юбилей.
Хоккеисту «Динамо» светит уголовка. Может сесть из-за суммы, которую зарабатывает за три дня
29-летний защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев, недавно сделавший хет-трик в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Северстали», не может спать спокойно.
«Дзюбу вызвали по инерции. Играть должен Соболев». Пономарев — о выборе Черчесова
Ветеран ЦСКА, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал "Плеймейкеру" заявку сборной на предстоящие в марте отборочные матчи ЧМ-2022.
Допинг-бомба под российский футбол. ФИФА выкатила «убедительные» доказательства
Под подозрением оказались пробы двух футболистов и одной футболистки из России, которые были взяты еще в 2013 году. Чем это может грозить.
Гол Соболева принес победу «Спартаку», а москвичу — 1,5 млн рублей с вложенных 3 тысяч
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Роналду побил рекорд Пеле. Месси тоже, но...

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика