Смертельный бросок. Несчастный случай унес жизнь капитана команды МХЛ

Это был обычный несчастный случай. Увы, не первый в хоккее и, к сожалению, не последний. Невозможно застраховаться от подобных трагедий в игре, где маленькая шайба на огромной скорости летит в спортсмена, который не имеет стопроцентной защиты всего тела. Хотя понятно, что от осознания этого родителям 19-летнего погибшего парня, наверное, только тяжелее.

Беда случилась 12 марта в Ярославле во время матча команд МХЛ «Локо» и «Динамо» Санкт-Петербург. Защитник хозяев Дмитрий Тювилин с середины площадки от борта забрасывал шайбу в зону гостей. Тимур в этот момент отвернулся и не зафиксировал зрительно момент броска. Шайба угодила ему в височную область головы, он тут же упал на лед и потерял сознание.

Файзутдинов был отправлен в больницу имени Соловьева в Ярославле. По словам отца Тимура Рамиля, которые он оставил в официальном сообществе «Динамо», шайба попала в сонную артерию. Восемь минут хоккеист находился в состоянии клинической смерти, но потом медикам удалось завести сердце. Однако самостоятельно Файзутдинов так и не задышал. Все три дня, что врачи всеми силами боролись за жизнь молодого здорового организма, состояние пострадавшего оставалось критическим.

Никаких хороших прогнозов изначально никто не давал. Повода для этого не было. Родители парня в первые дни рассказывали, что готовы были пойти на риск и перевести сына в московскую клинику. Мама Тимура Елена говорила о том, что врачи ярославской больницы с таким видом травмы работают впервые. Нужна была специальная аппаратура, нейрохирургия. Но перевозить парня было нельзя. Клуб и ФХР предприняли все меры, чтобы обеспечить своего игрока всем необходимым на месте: оборудованием, квалифицированными специалистами и медикаментами. Увы, несмотря на все предпринятые меры, чуда не произошло.

Сейчас наверняка начнутся разговоры об ужесточении требований к защитной экипировке хоккеистов. Особенно на уровне МХЛ и юношеского хоккея. Так обычно бывает в подобных ситуациях, когда начинаются поиски крайних. В 19 лет игроки уже не обязаны носить маски-решетки. Да и не в них дело. Невозможно полностью закрыть шею, висок и сонную артерию хоккеиста. Это игра, которая несет в себе пусть и небольшую, но долю смертельного риска. Об этом надо помнить всегда.