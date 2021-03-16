Цулыгин вывел Уфу в финал Восточной конференции. Чем ответит Лямся?

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 18:00 Виртус Энтелла 0 Кремонезе 0 П1 4.30 Х 3.30 П2 1.95
Италия - Серия B 19:00 Венеция 0 Лечче 0 П1 2.90 Х 3.20 П2 2.55
Италия - Серия B 19:00 Козенца 0 Виченца 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.47 Х 4.20 П2 7.90
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.44 Х 4.30 П2 8.30
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 1.98 Х 3.30 П2 4.20
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.65 Х 2.90 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.50 Х 3.80 П2 1.69
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.65
Англия - Чемпионшип 22:00 Дерби Каунти 0 Брентфорд 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 2.00 Х 3.40 П2 3.90
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.27 Х 3.80 П2 3.10
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.24 Х 7.20 П2 12.5
Цулыгин вывел Уфу в финал Восточной конференции. Чем ответит Лямся?
16 марта 15:40
автор: Владислав Домрачев

Цулыгин вывел Уфу в финал Восточной конференции. Чем ответит Лямся?

Главные интриги серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев».

Соперники по «зеленому дерби» не столкнулись с серьезными проблемами в первом круге плей-офф. Правда, «Ак Барс» стартовый матч серии с «Торпедо» (4-0) едва не проиграл (2:1 ОТ), позволив автозаводцам затащить встречу в овертайм. А «Салават Юлаев» и вовсе уступил дома «Трактору» 1:3. Зато в Челябинске подопечные Томи Лямся не позволили хозяевам распечатать ворота Юхи Метсолы, одержав две победы с суммарным счетом 7:0.

Не секрет, что погоду в уфимской команде делают легионеры – помимо вратаря это финская тройка Маркус Гранлунд – Сакари Маннинен – Тему Хартикайнен и примкнувший к ней датский защитник Филип Ларсен.

Иные эксперты отмечают большую зависимость уфимской команды от своего ударного звена. Забывая, что в обойме остаются такие кубковые бойцы как Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков, Александр Жарков, Джефф Плэтт, Григорий Панин, Михаил Науменков, Евгений Бирюков. Двое последних поднимали над головой Кубок Гагарина, первый из них – в ЦСКА, второй – в «Магнитке», причем дважды. Готовы выстрелить впервые почувствовавшие аромат плей-офф молодые Александр Алексеев и Родин Амиров.

Впрочем, у Казани состав ровнее, хотя Стефан Да Коста и критикуемый в последнее время признанный снайпер Найджел Доус остаются грозной силой, особенно в большинстве.

В серии с Нижним главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов задействовал двух вратарей – шведа Адама Рейдеборна и лучшего новичка прошлого сезона Тимура Билялова. Трудно сказать, кто из них начнет «зеленое дерби».

Залечил мелкую травму и готов сыграть защитник Альберт Яруллин, его «пушка» пригодится команде в большинстве.

А вот капитан «Ак Барса» Данис Зарипов только набирает форму. Самый титулованный игрок КХЛ пропустил уже две кубовые (с учетом прошлогодней) серии. Одному Квартальнову известно, выйдет ли вообще на лед в этом сезоне пятикратный чемпион России.

Два года назад тренер Николай Цулыгин вывел команду в финал Восточной конференции, где в упорной борьбе она уступила «Авангарду». В плей-офф-2020 уфимцы под его руководством взяли реванш у омичей. Теперь Цулыгин – помощник Лямся. Финн обречен на сравнение со своим ассистентом. Повторит ли он успех своего предшественника?

Ак Барс (1) – Салават Юлаев (4)

17 марта, 19, 21, 23, 25*, 27*, 29*

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Состояние защитника петербургского "Динамо" остаётся критическимРФС подтвердил подозрения в употреблении допинга российскими футболистамиВ сети появились первые фото смартфона Tesla c поддержкой интернета StarlinkОна сделала столько подлостей: олимпийская чемпионка о ТарасовойЭта красотка так хороша, что вам даже и не снилось«Лучшее тело Земли»
Трагедия в хоккее. 19-летний капитан «Динамо» СПб умер после попадания шайбы в голову
За жизнь защитника Тимура Файзутдинова врачи боролись три дня, но спасти парня не удалось.
На кого ставить, если будет овертайм. Исследование Лиги чемпионов и Лиги Европы
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Аталанта" вполне может и не уложиться в 90 минут, учитывая счет первой игры (1:0 в пользу мадридцев). "Плеймейкер" проанализировал все случаи еврокубковых овертаймов с сезона-1992/93.
Чемпион Мюнхена-1972, которого задержали на таможне с пистолетом — в проекте «Легенды спорта»
10-кратный чемпион СССР по баскетболу, победитель Олимпиады и трех чемпионатов Европы Алжан Жармухамедов стал героем уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Малкин выбил 1100 очков в НХЛ. Из россиян это делали только Федоров и Овечкин (видео)
Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матч против "Бостона" (4:1), в котором россиянин отпраздновал знаковый юбилей.
Хоккеисту «Динамо» светит уголовка. Может сесть из-за суммы, которую зарабатывает за три дня
29-летний защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев, недавно сделавший хет-трик в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Северстали», не может спать спокойно.
«Дзюбу вызвали по инерции. Играть должен Соболев». Пономарев — о выборе Черчесова
Ветеран ЦСКА, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал "Плеймейкеру" заявку сборной на предстоящие в марте отборочные матчи ЧМ-2022.
Допинг-бомба под российский футбол. ФИФА выкатила «убедительные» доказательства
Под подозрением оказались пробы двух футболистов и одной футболистки из России, которые были взяты еще в 2013 году. Чем это может грозить.
Гол Соболева принес победу «Спартаку», а москвичу — 1,5 млн рублей с вложенных 3 тысяч
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Роналду побил рекорд Пеле. Месси тоже, но...

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика