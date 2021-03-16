Цулыгин вывел Уфу в финал Восточной конференции. Чем ответит Лямся?

Соперники по «зеленому дерби» не столкнулись с серьезными проблемами в первом круге плей-офф. Правда, «Ак Барс» стартовый матч серии с «Торпедо» (4-0) едва не проиграл (2:1 ОТ), позволив автозаводцам затащить встречу в овертайм. А «Салават Юлаев» и вовсе уступил дома «Трактору» 1:3. Зато в Челябинске подопечные Томи Лямся не позволили хозяевам распечатать ворота Юхи Метсолы, одержав две победы с суммарным счетом 7:0.

Не секрет, что погоду в уфимской команде делают легионеры – помимо вратаря это финская тройка Маркус Гранлунд – Сакари Маннинен – Тему Хартикайнен и примкнувший к ней датский защитник Филип Ларсен.

Иные эксперты отмечают большую зависимость уфимской команды от своего ударного звена. Забывая, что в обойме остаются такие кубковые бойцы как Александр Кадейкин, Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков, Александр Жарков, Джефф Плэтт, Григорий Панин, Михаил Науменков, Евгений Бирюков. Двое последних поднимали над головой Кубок Гагарина, первый из них – в ЦСКА, второй – в «Магнитке», причем дважды. Готовы выстрелить впервые почувствовавшие аромат плей-офф молодые Александр Алексеев и Родин Амиров.

Впрочем, у Казани состав ровнее, хотя Стефан Да Коста и критикуемый в последнее время признанный снайпер Найджел Доус остаются грозной силой, особенно в большинстве.

В серии с Нижним главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов задействовал двух вратарей – шведа Адама Рейдеборна и лучшего новичка прошлого сезона Тимура Билялова. Трудно сказать, кто из них начнет «зеленое дерби».