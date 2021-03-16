Помогут ли соперникам «шпионы»? Главные интриги серии «Авангард» - «Металлург»

Успех «ястребов» предопределили их спецбригады, лучшие в лиге в регулярном чемпионате. Две шайбы в большинстве, заброшенные в конце третьего периода матча номер три, позволили подопечным Боба Хартли сравнять счет (3:3), а потом добиться победы в овертайме.

Канадскому тренеру удалось нащупать правильную «химию» для новичка команды Ильи Ковальчука. Кови выходит в тройке с Денисом Зерновым и Сергеем Толчинским и радует голами-передачами. Причем забивает на любой вкус – фирменным уантаймером, с пятачка, замыкая штангу. Правда, пятый матч серии (3:1) в Балашихе Ковальчук завершил еще на экваторе первого периода, схватив большой штраф за грубую атаку защитника «Автомобилиста» Александра Щемерова.

Рядом с Кови воспрянул духом Толчинский, бодро начавший чемпионат, а потом ушедший в тень. Его даже называют лучшим нападающим «ястребов».

А у «Магнитки» на лидирующие позиции неожиданно вышел друг Толчинского Николай Голдобин, забивший «Барысу» три шайбы и отдавший две передачи. КХЛ назвала его лучшим нападающим первого раунда плей-офф.

Второй по результативности у «Металлурга» его капитан Сергей Мозякин с 4 (2+2) очками. Матч номер четыре лучший бомбардир и снайпер отечественных чемпионатов пропустил. Без него «сталевары» уступили «Барысу» 2:4, не реализовав стандарт «5 на 3». В следующей игре Мозякин вернулся на лед и наглядно продемонстрировал, как надо забивать в большинстве. Этот гол стал для него 555 (красивое число) в чемпионатах страны. Теперь ждем с нетерпением очную дуэль двух заслуженных ветеранов.