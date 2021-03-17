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КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.00 Х 3.70 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ахмат 0 Арсенал 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.90
Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.70 Х 3.40 П2 2.17
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Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Лёвен Брауншве 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.20
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Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форе 0 Норвич Сити 0 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Миллуолл 0
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Овечкин набрал 1301 очко и обошел Эспозито, у Малкина травма, «Реал» и «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ
17 марта 08:12
автор: Дмитрий Кузнецов

Овечкин набрал 1301 очко и обошел Эспозито, у Малкина травма, «Реал» и «Ман Сити» в 1/4 финала ЛЧ

В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Овечкин забросил 718-ю шайбу в карьере

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Айлендерс» (3:1) забросил 718-ю шайбу в НХЛ и обошел в списке снайперов Фила Эспозито, выйдя на чистое шестое место. До пятой строчки, которую занимает Марсель Дионн (731), россиянину остается 13 голов.

Овечкин сделал еще и результативную передачу, набрав 1301 (718+583) очко в карьере. «Это история, это очень хорошие показатели, и я счастлив. Надо просто двигаться вперед. Это было очень здорово», – сказал Александр после матча, в котором был признан первой звездой. За историю НХЛ всего 35 хоккеистов достигали результата в 1300 очков.

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Его одноклубник вратарь Илья Самсонов отразил 21 бросок. У голкипера «островитян» Семена Варламова 19 спасений.

Капризов лидирует по опросам в борьбе за «Колдер Трофи»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил свою результативную серию до четырех матчей – 6 (4+2). В игре с «Аризоной» (3:0) экс-армеец сделал голевой пас, набрав 25-е очко в сезоне.

Официальный сайт НХЛ по итогам половины сезона провел предварительное голосование по кандидатам на «Колдер Трофи» - призу лучшему новичку чемпионата. Капризов уверенно лидирует – 84 балла (16 первых мест). Вторым идет немец Тим Штюцле из «Оттавы» – 37 баллов (1 первое место). На третьем месте вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен с 32 баллами. В опросе приняли участие 17 журналистов.

Малкин не доиграл матч с «Бостоном»

«Питтсбург» дома проиграл «Бостону» - 1:2 и потерял по ходу матча Евгения Малкина. В начале встречи наш легионер получил повреждение после грубого силового приема защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди. За россиянина отомстил его партнер Брэндон Танев. В середине второго периода он приложил как следует обидчика Малкина и получил матч-штраф. Тинорди также досрочно завершил игру из-за травмы.

Малкин вышел на игру в шлеме с наклейкой «№ 77». Под ним играл погибший капитан клуба МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург 19-летний Тимур Файзутдинов, скончавшийся накануне после попадания шайбы в голову.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил шайбу в матче с «Тампой», сравняв счет на 59-й минуте, однако «Старз» уступили в серии буллитов – 3:4. Вратарь гостей Андрей Василевский парировал 24 броска.

«Реал» победил «Аталанту», Миранчук вышел на замену

Мадридский «Реал» впервые за три года преодолел стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном матче испанский гранд победил Аталанту» - 3:1 (первый матч 1:0). На 34-й минуте счет открыл французский нападающий «сливочных» Карим Бензема, ставший пятым игроком с 70 голами в ЛЧ. Во втором тайме Серхио Рамос упрочил преимущество хозяев, реализовав пенальти. Итальянцы отквитали один мяч со штрафного после удара Луиса Муриэля. Однако Марко Асенсио тут же забил третий гол.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 84-й минуте. С учетом добавленного времени от провел на поле 11 минут, но результативными действиями не отметился.

«Манчестер Сити» в Будапеште победил дортмундскую «Боруссию» - 2:0 и также пробился в четвертьфинал ЛЧ. Голы у англичан забили Кевин Де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18-я). Первый матч этих соперников завершился с тем же счетом в пользу «горожан». Матч обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым.

«Спартак» может взять американца весом 100 кг

«Спартак» проявляет интерес к американскому форварду Дэрилу Дайку, который приходится кузеном бывшему нападающему красно-белых Эммануэлю Эменике. Права на игрока принадлежат клубу «Орландо Сити». В феврале 2021 года Дайк перешел в аренду в «Барнсли» до конца сезона-2020/21. В 10 матчах на его счету 3 гола.

При росте 188 см футболист весит 100 кг. На Дайка также претендует «Брюгге» и несколько английских команд.

Ибрагимович вернулся в сборную

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции. 39-летний нападающий «Милана» поможет своей команде в матчах отбора ЧМ-2022. Последний раз знаменитый футболист выступал за национальную команду на чемпионате Европы 2016 года, после чего объявил о завершении карьеры в сборной.

Швеции также вызвали трех игроков из РПЛ: Карла Старфельта («Рубин»), Маркуса Берга и Виктора Классона (оба — «Краснодар»). 25 марта скандинавы принимают Грузию, 28-го на выезде играют с Косово, а 31-го на своем поле проведут товарищеский матч с Эстонией.

Трагически погиб хоккеист клуба МХЛ

В ярославской больнице скончался капитан клуба МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург 19-летний защитник Тимур Файзутдинов. Медики три дня боролись за его жизнь после попадания шайбы хоккеисту в сонную артерию. Причиной смерти стала остановка сердца.

Трагедия случилась 12 марта в матче команд Молодежной хоккейной лиги между «Локо» и «Динамо» СПб. Ярославский защитник вбрасывал шайбу в зону атаки, а Файзутдинов не видел момента броска. Удар пришелся в незащищенное шлемом место. Тимур упал на лед, потерял сознание и был срочно доставлен в больницу. Все последние дни он находился в реанимации в критическом состоянии.

Ближайшие матчи плей-офф КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память погибшего спортсмена. «Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Тимура Файзутдинова.

источник: «Советский спорт»
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