Обнулили Армию Москвы. «Локомотив» одержал сухую победу над ЦСКА

- У «Локомотива» вариативная атака, нужно строго сыграть в обороне, терпеть и ждать ошибок соперника, - познакомил с планом на первый матч серии старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич, который на излете карьеры примерял форму ярославской команды.

Этот план воплотили в жизнь не армейцы, а гости. Два с половиной периода шла вязкая борьба с минимумом голевых моментов.

Реальный шанс упустил лучший бомбардир армейцев Брендэн Лайпсик. Канадца на бросок с убойной позиции вывел Андрей Локтионов, побеждавший в плей-офф-2017 ЦСКА в составе железнодорожников и забивший красно-синим две шайбы. Шайбу, посланная в противоход вратарю Эдди Паскуале, просвистела рядом с девяткой.

Гости чаще владели шайбой, обстреливали владения Ларса Юханссона с дальних дистанций, но голевой момент создали только после перерыва. Защитник Рушан Рафиков замыкал штангу после броска другого оборонца Алексей Марченко, перед ним был пустой угол, но на пути шайбы вырос щиток голкипера.

За пять минут до второго перерыва Максим Беляев откликнулся на передачу Георгия Иванова, но шайба, облизав перекладину, но в сетку не запорхнула.