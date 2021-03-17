Обнулили Армию Москвы. «Локомотив» одержал сухую победу над ЦСКА

- У «Локомотива» вариативная атака, нужно строго сыграть в обороне, терпеть и ждать ошибок соперника, - познакомил с планом на первый матч серии старший тренер ЦСКА Дмитрий Юшкевич, который на излете карьеры примерял форму ярославской команды.
Этот план воплотили в жизнь не армейцы, а гости. Два с половиной периода шла вязкая борьба с минимумом голевых моментов.
Реальный шанс упустил лучший бомбардир армейцев Брендэн Лайпсик. Канадца на бросок с убойной позиции вывел Андрей Локтионов, побеждавший в плей-офф-2017 ЦСКА в составе железнодорожников и забивший красно-синим две шайбы. Шайбу, посланная в противоход вратарю Эдди Паскуале, просвистела рядом с девяткой.
Гости чаще владели шайбой, обстреливали владения Ларса Юханссона с дальних дистанций, но голевой момент создали только после перерыва. Защитник Рушан Рафиков замыкал штангу после броска другого оборонца Алексей Марченко, перед ним был пустой угол, но на пути шайбы вырос щиток голкипера.
За пять минут до второго перерыва Максим Беляев откликнулся на передачу Георгия Иванова, но шайба, облизав перекладину, но в сетку не запорхнула.
Но это полбеды. После безобидного на первый взгляд столкновения с защитником хозяев Артемом Блажиевским ушел в раздевалку один из лидеров атаки «Локо» Павел Красковский, один из героев победной серии над ЦСКА в 2017-м. Возможно, железнодорожник повредил ребро. Впрочем, это лишь предположение.
А когда в начале третьей 20-минутки лед покинул Егор Коршков, в победу гостей мало кто верил. Но победитель Кубка Первого канала-2020 вернулся и на экваторе периода распечатал ворота чемпиона, добив со второй попытки шайбу в сетку после диагонали от Андре Петерссона. Ключевой стала потеря в средней зоне Андрея Светлакова, с которой началась контратака.
Хозяева могли открыть счет раньше, но бесподобен был Паскуале, позволявший себе помарки в играх с ЦСКА в регулярном чемпионате.
Пропустив, армейцы ринулись вперед. Но их подвел Лайпсик, схвативший глупое удаление за высоко поднятую клюшку, угодившую в лицо защитнику гостей Максиму Осипову. Кстати, «Спартак» на старте серии простил в аналогичной ситуации красно-синих после похожего удаления канадца. Забивай и побеждай, но…
Москвичи яростно штурмовали владения ярославцев, Максмим Шалунов в палении добивал в падении. Со спартаковцем Юлиусом Гудачеком такие номера проходят, но только не с Паскуале.
Гол в пустые ворота от Максима Беляева (этого молодого нападающего главный тренер гостей Андрей Скабелка не побоялся выпустить на лед в столь ответственный момент) снял вопрос о победителе и уберег болельщиков от овертайма (возможно, не одного дополнительного периода).
Чемпионам стоит поломать голову над тем, как подобрать ключи к воротам Паскуале. Интересно, поменяют ли хозяева выжидательную тактику. «Локомотив» стал единственной командой, которая нанесла ЦСКА сухое поражение в регулярном чемпионате. Теперь железнодорожники обнулили чемпиона в плей-офф.
Результаты
ЦСКА – Локомотив – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2).
Голы: Коршков, Беляев
Ак Барс – Салават Юлаев – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).
Голы: Кормье, Глухов, Воронков, Доус – Картаев
Завтра встречаются:
19.30* СКА – Динамо М
19.30 Авангард – Металлург
*Время московское.