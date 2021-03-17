Никитин недоволен, а Скабелка принимает правильное решение в нужный момент

ЦСКА пытался сравнять, за пару минут до конца периода пошли вперед вшестером, но штурм не удался. Михаил Беляев отправил шайбу в пустые ворота. 2:0. Трудовая победа «Локомотива». Счет в серии 1:0 в пользу Ярославля.

Как и ожидалось, игра была упорной. Соперники достойны друг друга - ЦСКА с новыми лидерами все также силен, у ярославцев подобрался боевой состав. На протяжении всего матча борьба велась на каждом сантиметре льда. Команды обменивались атаками и ни раз имели возможность открыть счет, но вратари поражали своей надежностью. Паскуале и Юханссон достойны похвалы. Они не ошибались. И даже победный гол был забит лишь в третьем периоде и лишь с добивания - Егор Коршков бросил и доработал момент до конца, сразившись за шайбу с голкипером армейцев.

«Мы сегодня не играли в свою игру. Заняли выжидательную позицию, за что и поплатились. Не заслужили сегодня победу, за все надо платить. Против такой системной команды нельзя просто чего-то ждать. Нужно самим играть, заставлять соперника ошибаться».

Наставник ярославской команды Андрей Скабелка рассказал о том, что стало ключевым моментом встречи:

«Рабочая победа. Командная победа. Конечно, не без ошибок, но хоккей такая игра, что сложно не ошибаться. Победили за счет работы. Вовремя взяли тайм-аут во время второго периода - ЦСКА хорошо использует ближнюю лавку, они прилично нас зажали в зоне, сделали наложения, ребятам было тяжело. В тот момент армейцы могли и дожать, нужен был этот перерыв. Ненужные удаления? Мы постараемся не удаляться, но это плей-офф, эмоции. Как оценю возвращение Ландера? Не хочу кого-то выделять, хорошо, что Антон вернулся в строй. А потеря Красковского неприятна. Пока не знаю, что с ним. Сплотило ли это команду? Наши парни и так очень сплоченные, им не нужно дополнительных стимулов для этого».

Следующий матч состоится 19 марта в 19.30 на ЦСКА-Арене.