ЦСКА прошел «Нью-Йорк Рейнджерс», но уперся в «Коламбус» однокашника Павла Буре

Смотрел сегодня на эталонно вышколенный «Локомотив» однокашника Павла Буре и поймал себя на мысли – по рабочей этике, самоотдаче, выполнению установки, взаимовыручке ну точно команда Петра Ильича. Как говорят в подобных случаях, тренерская команда.

Зато Андрей Скабелка все прекрасно помнит. Он был одним из основных нападающих у Петра Воробьева, когда старинный город на Волге в 1997 году впервые первенствовал в чемпионате России.

«Локомотив» так давно становился чемпионом, что никто об этом уже и не помнит. Хотя о чем это я? Кубок Гагарина ярославцы вообще никогда не выигрывали, а золото Суперлиги последний раз брали почти 20 лет назад еще при Вуйтеке.

Двукратный олимпийский чемпион оказался провидцем. В конце концов «Лис» Ламорелло угадал. Жак Лемер придумал лютые капканы-ловушки в средней зоне, к чему остальная НХЛ была совершенна не готова. В 1995 году «Нью-Джерси» впервые взял Кубок Стэнли, а потом еще пару раз повторил успех.

Много-много лет назад на трибуне дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте я беседовал с Сергеем Стариковым, только-только вернувшимся домой после неудачной гастроли в НХЛ в отряде первого советского десанта. Я никак не мог понять, почему в «Нью-Джерси», куда защитник ЦСКА приехал вместе с Фетисовым и Касатоновым, постоянно меняют тренеров, почему великую пару сборной СССР в «Девилз» заставляют действовать в несвойственной ей манере. На второй вопрос Стариков вздохнул и сказал, что сам не понимает. А по поводу карусели коучей предположил, что босс «дьяволов» Лу Ламорелло попросту играет в русскую рулетку: крутит наставников туда-сюда, пока с кем-то не выстрелит.

Да, если кто забыл, Скабелка – воспитанник того еще советского могучего ЦСКА. Андрей Владимирович даже пару матчей сыграл в легендарной первой пятерке Игоря Ларионова, подменяя, если не изменяет память, травмированного Владимира Крутова. У его нынешнего оппонента Игоря Никитина столь солидного портфолио нет. Конечно, один матч ничего не решает. Но к этой уверенной – и сухой! – виктории в стиле Воробьева-старшего «Локомотив» и Яковлев пришли, прокрутив почти 20 тренеров?! К слову, в этом сезоне на ноль ЦСКА уступал только Ярославлю – 0:3 в регулярке и 0:2 сейчас.

Мне сегодня понравился прежде всего баланс в игре железнодорожников. Во всем. Между обороной и защитой. Между молодежью и маститыми бойцами. Между своими и легионерами. Никто не выпадал, никто не тянул на себя одеяло. Но при этом любой готов был замкнуть комбинацию. Как, например, защитник Рафиков во втором периоде: вырос вдруг в четырех метрах от ворот у пустого угла – лишь фантастическая растяжка Юханссона спасла ЦСКА от гола. Или стрельнувший чуть позже в перекладину Беляев. К вопросу о балансе: именно этот 23-летний форвард и поставил точку на 60-й минуте, убежав от бедолаги Робинсона.

Безусловно, поражение действующих чемпионов России можно списать на детские просчеты этого канадца. Особенно вторую шайбу, когда хозяева сняли вратаря. Но когда «Локомотив» открывал счет, отлично сыграла вся интернациональная тройка гостей. Ткачев и Петерссон подготовили контрвыпад в средней зоне, когда изъяли шайбу у Светлакова, а Коршков со второго броска пробил Юханссона. Робинсону элементарно не хватило силенок, чтобы заблокировать клюшку волжского нападающего.

Не знаю, как сложится дальше, но если считать ЦСКА главным фаворитом Кубка Гагарина-2021, то меня эта серия перенесла на пару лет назад, когда «Тампа» в одну калитку выиграла регулярный чемпионат НХЛ, однако в первом же раунде плей-офф всухую капитулировала перед «Коламбусом». Кучеров и Ко из того фиаско извлекли уроки и через год вернули «колумбам» должок, после чего в походе за Кубком Стэнли-2020 их было уже не остановить.

У Никитина и ЦСКА ничего, разумеется, не потеряно. Но «Спартак» в предыдущем раунде армейцев, судя по всему, убаюкал. При всем уважении к Олегу Знарку и красно-белым, они мне напомнили не менее прославленный «Нью-Йорк Рейнджерс». Про который сам их президент Дэвидсон откровенно сказал: «Против нашей команды очень легко играть».

С «Локомотивом» Скабелки подобное не пройдет. Спартаковцев красно-синие загасили большинством, с ярославцами это будет сделать куда сложнее. Все комбинации москвичей в штабе «Локо» изучены досконально. Противоядие найдено. Слово за армейцами.

Помимо всего прочего, тренер волжан идеально чувствует ритм игры. Пожалуй, ключевым стал тайм-аут, взятый им на 27-й минуте при счете 0:0. Пятерка гостей после двух пробросов жутко переиграла смену и никак не могла замениться. В похожем эпизоде Олег Знарок, не попросив перерыв, по сути проиграл Канаде на Кубке мира-2016, загоняв Маркова и Емелина. Ярославцы перевели дух и благополучно выстояли, а в третьем периоде довели дело до логического исхода.