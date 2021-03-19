Сорвали стоп-кран! ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение на старте серии

Не поспешил ли коллега Славин, назвавший Андрея Скабелку тем самым тренером, которого искал президент «Локомотива» Юрий Яковлев посредством русской рулетки. Помнится, четыре года назад Алексей Кудашов снял во втором раунде с кубкового пробега ЦСКА (4-2) Дмитрия Квартальнова, но в финале Западной конференции сложил оружие перед будущим обладателем Кубка Гагарина и базового клуба сборной СКА. А в начале следующего сезона Кудашов уступил штурвал… Квартальнову, который также не справился с командой из Санкт-Петербурга.

На второй матч не вышел один из лидеров железнодорожников в регулярке Павел Красковский. Его заменил в первом звене Михаил Беляев, автор гола в пустые ворота в первом матче серии. А в четвертой линии появился Артем Ильенко. Это вынужденная мера.

Главнокомандующий Армии Москвы Игорь Никитин бросил в бой свежие силы – форварда-универсала Марио Кемпе, не выходившего на лед после повторной травмы с 21 января (без малого два месяца). Швед заменил канадца Брэндена Лайпсика, способного в одиночку решить исход не только эпизода, но и матча. Чем продиктован столь неожиданный ход? Может быть, удалением Лайпсика за 5 минут до конца третьего периода, съевшим две минуты финального штурма хозяев?

Зубодробительный хит Мэта Робинсона на Тему Пулккинене задал тональность матчу. Однако гости не стушевались, провели несколько смен в зоне хозяев и… пропустили. Капитан железнодорожников Владимир Ткачев рубанул по клюшке Богдана Киселевича присел в штрафной бокс. Чемпионы не в пример себе быстро реализовали численное преимущество. Отличился тот самый Джон Гилмор – канадский защитник, приглашенный в качестве блюлайнера. Пусть новичок не знаком с кухней плей-офф, на его броске это не отразилось. Движением корпуса канадец перехитрил Антона Ландера, приблизился к воротам по освободившемуся коридору и расчетливо отправил шайбу низом в цель (она заползла туда от штанги).

И тут же Максим Шалунов, выскочив прямо по центру на ударную позицию, вторично заставил капитулировать голкипера Эдди Паскуале, засушившего в среду «сухарь». 2:0 на экваторе стартового периода – подобного мало кто ожидал. Даже в свете обещаний Никитина о порочности выжидательной тактики, которая сгубила армейцев в первой игре.