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Сорвали стоп-кран! ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение на старте серии
19 марта 22:28
автор: Владислав Домрачев

Сорвали стоп-кран! ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение на старте серии

Уже к десятой минуте чемпионы дважды огорчили непробиваемого в матче номер один Эдди Паскуале и удержали перевес в счете (4:1). Однако уйти со льда сухим голкиперу хозяев не позволил Егор Коршков, автор победного гола в среду.

Не поспешил ли коллега Славин, назвавший Андрея Скабелку тем самым тренером, которого искал президент «Локомотива» Юрий Яковлев посредством русской рулетки. Помнится, четыре года назад Алексей Кудашов снял во втором раунде с кубкового пробега ЦСКА (4-2) Дмитрия Квартальнова, но в финале Западной конференции сложил оружие перед будущим обладателем Кубка Гагарина и базового клуба сборной СКА. А в начале следующего сезона Кудашов уступил штурвал… Квартальнову, который также не справился с командой из Санкт-Петербурга.

На второй матч не вышел один из лидеров железнодорожников в регулярке Павел Красковский. Его заменил в первом звене Михаил Беляев, автор гола в пустые ворота в первом матче серии. А в четвертой линии появился Артем Ильенко. Это вынужденная мера.

Главнокомандующий Армии Москвы Игорь Никитин бросил в бой свежие силы – форварда-универсала Марио Кемпе, не выходившего на лед после повторной травмы с 21 января (без малого два месяца). Швед заменил канадца Брэндена Лайпсика, способного в одиночку решить исход не только эпизода, но и матча. Чем продиктован столь неожиданный ход? Может быть, удалением Лайпсика за 5 минут до конца третьего периода, съевшим две минуты финального штурма хозяев?

Зубодробительный хит Мэта Робинсона на Тему Пулккинене задал тональность матчу. Однако гости не стушевались, провели несколько смен в зоне хозяев и… пропустили. Капитан железнодорожников Владимир Ткачев рубанул по клюшке Богдана Киселевича присел в штрафной бокс. Чемпионы не в пример себе быстро реализовали численное преимущество. Отличился тот самый Джон Гилмор – канадский защитник, приглашенный в качестве блюлайнера. Пусть новичок не знаком с кухней плей-офф, на его броске это не отразилось. Движением корпуса канадец перехитрил Антона Ландера, приблизился к воротам по освободившемуся коридору и расчетливо отправил шайбу низом в цель (она заползла туда от штанги).

И тут же Максим Шалунов, выскочив прямо по центру на ударную позицию, вторично заставил капитулировать голкипера Эдди Паскуале, засушившего в среду «сухарь». 2:0 на экваторе стартового периода – подобного мало кто ожидал. Даже в свете обещаний Никитина о порочности выжидательной тактики, которая сгубила армейцев в первой игре.

Скабелка ответил тайм-аутом. Гости едва не отквитали один гол после обреза защитника Артема Блажиевского – выручил Ларс Юханссон.

Да и везло сегодня шведу. Артур Каюмов, убежав с Ткачевым против одинокого защитника в меньшинстве, решил бросить сам и заставил звенеть штангу.

Зато как же подфартило Андрею Светлакову, совершившего роковую помарку в первой встрече, за которую пришлось расплатиться пропущенным от Егор Коршкова голом. Шайба после броска армейца рикошетом от вытянутой защитником Максимом Осиповым поднялась выше перекладины и парашютом опустилась за спиной голкипера. Сидевший на льду Паскуале тщетно попытался сбить «снаряд», запустив в него клюшку, словно копье.

Отыграть у ЦСКА фору 0:3 – утопия. Тем более что армейцы пластались на льду, редко подпуская железнодорожников к владениям Ларса.

И все-таки гостям удалось лишить шведа «сухаря», забив мусорный гол. Отскоком от лицевого борта воспользовался вездесущий Коршков и почти что с нулевого угла отправил шайбу в ворота. Юханссон был близок к сэйву, но капитулировал.

Блажиевский невероятным выносом шайбы из своей зоны через защитное стекло ухитрился поразить пустую рамку. На этом все в матче номер два и закончилось. Впрочем, с сиреной защитник Рушан Рафиков, когда все остановились решил из средней зоны нанести щелчок. Ларс отбил шайбу, однако Гилмор решил проучить непонятливого железнодорожника, победителя этапов Евротура. Между ними выросла «скала» Коршков. Соперники слегка потолкались и разъехались к своим фан-секторам благодарить болельщиков.

Серия переезжает в Ярославль. Кстати, в 2017-м после двух матчей в Москве тоже стояло равновесие 1-1. Третий остался за ЦСКА, после чего три победы подряд отпраздновал «Локомотив». Думается, Никитин, помогавший тогда Квартальнову, ту историю не забыл.

СТАТИСТИКА

ЦСКА – Локомотив – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
Голы: Гилмор, Шалунов, Светлаков, Телегин – Коршков.

Счет в серии: 1-1 (0:2, 4:1)

Следующие матчи: 21 марта, 23 (оба – в Ярославле), 25 (Москва), 27* (Ярославль), 29* (Москва)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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