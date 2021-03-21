Повторит ли Уфа подвиг СКА пятилетней давности? «Ак Барс» повел в серии 3-0

Соперники не побаловали заполненную под завязку арену голевыми моментами, бросив в створ ворот всего 37 раз на двоих. Гости так и не предоставили финской чудо-тройке шанса на большинство.
Нежданно-негаданно в воскресный эфир «Матч ТВ» прорвался плей-офф КХЛ, хотя его не было в сетке федерального канала. К счастью, в шведском Эрсенсунде подул ветер перемен, поставивший под угрозу срыва двух биатлонных гонок Кубка мира – женского и мужского масс-старта. Посему в 14.30 болельщиков угостили «зеленым дерби» - трансляцией из Уфы третьего матча серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Вечером гонки все-таки решено было провести, так что хоккейным болельщикам не посчастливилось посмотреть на «Матче» матч из Ярославля. Впрочем, хорошего понемножку.
Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов в предвкушении рубилова не нашел места в составе креативному и забивному форварду Стефану Да Косте. У хозяев выбыл травмированный Владимир Жарков. Оба играли у Дмитрия Вячеславовича в ЦСКА.
Ворота опять доверили Тимуру Билялову, лучшему новичку лиги в прошлом сезоне.
Уже первая смена показала: соперники намерены воевать. Тему Хартикайнен, оформивший покер в последнем зеленом дерби в Уфе, за своими воротами расколол… Григорий Панина. Финн ехал бить соперника, а засадил в душу капитану юлаевцев, который сам мастак психических атак. Пришлось Панину на некоторое время скрыться в раздевалке, чтобы получить медицинскую помощь. Железный защитник вскоре вернулся. И во втором перерыве едва не закатал в лед молодого лидера гостей Дмитрия Воронкова, сбив с него шлем и переведя в партер. За что схватил малый штраф. Это была локальная месть за два хита казанской «десяточки».
К тому моменту команда Дмитрия Квартальнова вела 2:1, причем абсолютно по делу.
В первом периоде счет открыл Кирилл Петров, которого Зинэтула Билялетдинов упрекал за нежелание «умирать» на льду. Габаритный форвард в углу ушел от не менее габаритного Александра Кадейкина, резко вырулил в центр зоны, что стало откровением для уфимского защитника Михаила Науменкова, и низом отправил шайбу в домик вратарю Юхо Метсоле.
После перерыва уфмимец Дмитрий Кугрышев, тоже побывавший в ежовым рукавицах Квартальнова, расчетливым кистевым броском заставил капитулировать Билялова. 1:1.
Кстати, пять лет назад главнокомандующий московской Армии по ходу финальной серии с «Магниткой» отправил Куги на «гауптвахту». За недостаточное рвение.
Однако ничья простояла совсем недолго. «Барсы» ответили контратакой «3 в 2», которую завершил Михаил Глухов – центрфорвард противофинской «линии».
Суперзвено Сакари Маннинена опять не выстрелило. В третьем периоде тренеры хозяев мобилизовали Родиона Амирова. Свое первое появление на льду участник МЧМ-2021 мог ознаменовать опасным броском, но не решился атаковать с острого угла и стал искать в центре Кадейкина.
Капитан «Ак Барса» Артем Лукоянов на глазах грустного Даниса Зарипова, расположившегося на трибуне, с передачи Михаила Фисенко угодил в штангу. А за 20 секунд до сирены ринувшиеся на последний штурм хозяева расплющили об лед Билялова. Травмированного вратаря транспортировали в раздевалку, пришлось выходить Адаму Рейдеборну, начинавшему этот плей-офф. Но шведа так и не успели проверить.
Казань повела 3-0. Автор этих строк дважды был непосредственным свидетелем «зеленых дерби» с таким неутешительным для проигрывающей стороны сюжетом. В 2010 команда Вячеслава Быкова, начав с двух домашних поражений, обидно проиграла и третий матч, потом сподобилась на две победы, но все-таки уступила 2-4. Через год уфимцы взяли реванш 4-1, выиграв оба матча в Казани и третий - в Уфе.
Правда, Квартальнов может «похвастать» отрицательным опытом упущенного перевеса 3-0: в финале Запада-2015 его ЦСКА выиграл у СКА первые три матча, но ухитрился проиграть серию будущему обладателю Кубка Гагарина 3-4. Думается, нынешнее «зеленое дерби» - не тот случай, когда стоит ждать перелома. Для фантастического камбэка не хватит даже преимущества в классе, которого у «Салавата» нет. Нужна еще реальная помощь «шестого игрока».
СТАТИСТИКА
Салават Юлаев – Ак Барс – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Голы: Кугрышев - К.Петров, Глухов
Счет в серии: 0-3 (1:4, 1:2ОТ, 1:2)