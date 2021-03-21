Повторит ли Уфа подвиг СКА пятилетней давности? «Ак Барс» повел в серии 3-0

Соперники не побаловали заполненную под завязку арену голевыми моментами, бросив в створ ворот всего 37 раз на двоих. Гости так и не предоставили финской чудо-тройке шанса на большинство.

Нежданно-негаданно в воскресный эфир «Матч ТВ» прорвался плей-офф КХЛ, хотя его не было в сетке федерального канала. К счастью, в шведском Эрсенсунде подул ветер перемен, поставивший под угрозу срыва двух биатлонных гонок Кубка мира – женского и мужского масс-старта. Посему в 14.30 болельщиков угостили «зеленым дерби» - трансляцией из Уфы третьего матча серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Вечером гонки все-таки решено было провести, так что хоккейным болельщикам не посчастливилось посмотреть на «Матче» матч из Ярославля. Впрочем, хорошего понемножку.

Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов в предвкушении рубилова не нашел места в составе креативному и забивному форварду Стефану Да Косте. У хозяев выбыл травмированный Владимир Жарков. Оба играли у Дмитрия Вячеславовича в ЦСКА.

Ворота опять доверили Тимуру Билялову, лучшему новичку лиги в прошлом сезоне.

Уже первая смена показала: соперники намерены воевать. Тему Хартикайнен, оформивший покер в последнем зеленом дерби в Уфе, за своими воротами расколол… Григорий Панина. Финн ехал бить соперника, а засадил в душу капитану юлаевцев, который сам мастак психических атак. Пришлось Панину на некоторое время скрыться в раздевалке, чтобы получить медицинскую помощь. Железный защитник вскоре вернулся. И во втором перерыве едва не закатал в лед молодого лидера гостей Дмитрия Воронкова, сбив с него шлем и переведя в партер. За что схватил малый штраф. Это была локальная месть за два хита казанской «десяточки».