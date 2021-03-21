Повторит ли Уфа подвиг СКА пятилетней давности? «Ак Барс» повел в серии 3-0

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Испания - Примера 2-й тайм, 90+7' Хетафе 1 Эльче 1
Кубок Англии 2-й тайм, 70' Челси 1 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.08 Х 10.0 П2 36.0
Италия - Серия А перерыв Удинезе 0 Лацио 1 П1 13.0 Х 4.90 П2 1.30
Италия - Серия B перерыв Реджина 0 Кьево 0 П1 3.50 Х 2.24 П2 3.10
Франция - Лига 1 перерыв Монпелье 1 Бордо 1 П1 2.33 Х 2.75 П2 3.80
Франция - Лига 1 перерыв Дижон 0 Реймс 0 П1 4.10 Х 2.15 П2 2.95
Германия - Бундеслига перерыв Фрапорт Скайла 35 Альба 45
Франция - Лига 1 перерыв Нант 1 Лорьян 0 П1 1.45 Х 4.10 П2 7.60
КХЛ - плей-офф 2-й период Локомотив 0 ЦСКА 1 П1 3.00 Х 3.50 П2 2.34
Германия - Бундеслига 3-я четверть Меди Байройт 32 Хемниц 99 35
Италия - Серия А перерыв Сампдория 1 Торино 0 П1 1.55 Х 3.50 П2 7.30
Франция - Лига 1 перерыв Брест 0 Анже 0 П1 3.20 Х 2.45 П2 2.95
Германия - Бундеслига перерыв Гёттинген 45 Баскетс Бонн 50
Италия - Серия А перерыв Ювентус 0 Беневенто 0 П1 1.37 Х 4.50 П2 11.0
Турция - Суперлига 2-я четверть Каршияка 35 Анадолу Эфес 31
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 26' Герта 1 Байер 0 П1 1.37 Х 5.30 П2 7.20
Англия - Премьер-лига не начался Вест Хэм Юнайт 0 Арсенал 0 П1 3.30 Х 3.80 П2 2.08
Португалия - Примейра не начался Риу Аве 0 Белененсеш 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.10
Испания - Примера 18:15 Валенсия 0 Гранада 0 П1 2.12 Х 3.30 П2 3.80
Испания - Примера 18:15 Вильярреал 0 Кадис 0 П1 1.42 Х 4.50 П2 9.20
Турция - Суперлига 19:00 Бешикташ 0 Фенербахче 0 П1 2.18 Х 3.60 П2 3.30
Италия - Серия А 19:00 Кремона 0 Тревизо 0
Франция - Лига 1 19:05 Лилль 0 Ним 0 П1 1.30 Х 5.40 П2 12.0
Турция - Суперлига 20:00 Бурсаспор 0 Афьон Беледие 0
Италия - Серия А 20:00 Фиорентина 0 Милан 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.15
Германия - Бундеслига 20:00 Фрайбург 0 Аугсбург 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.20
Кубок Англии 20:00 Лестер Сити 0 Манчестер Юнай 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.65
Италия - Серия А 20:00 Олимпия Милан 0 Канту 0
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Майами Хит 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.58 П2 2.45
Германия - Бундеслига 20:00 Крайльсхайм Ме 0 Бавария 0
Повторит ли Уфа подвиг СКА пятилетней давности? «Ак Барс» повел в серии 3-0
21 марта 17:47
автор: Владислав Домрачев

Повторит ли Уфа подвиг СКА пятилетней давности? «Ак Барс» повел в серии 3-0

Вслед за двумя победами в Казани «Ак Барс» выиграл и первый матч в Уфе (2:1).

Соперники не побаловали заполненную под завязку арену голевыми моментами, бросив в створ ворот всего 37 раз на двоих. Гости так и не предоставили финской чудо-тройке шанса на большинство.

Нежданно-негаданно в воскресный эфир «Матч ТВ» прорвался плей-офф КХЛ, хотя его не было в сетке федерального канала. К счастью, в шведском Эрсенсунде подул ветер перемен, поставивший под угрозу срыва двух биатлонных гонок Кубка мира – женского и мужского масс-старта. Посему в 14.30 болельщиков угостили «зеленым дерби» - трансляцией из Уфы третьего матча серии «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Вечером гонки все-таки решено было провести, так что хоккейным болельщикам не посчастливилось посмотреть на «Матче» матч из Ярославля. Впрочем, хорошего понемножку.

Главный тренер «барсов» Дмитрий Квартальнов в предвкушении рубилова не нашел места в составе креативному и забивному форварду Стефану Да Косте. У хозяев выбыл травмированный Владимир Жарков. Оба играли у Дмитрия Вячеславовича в ЦСКА.

Ворота опять доверили Тимуру Билялову, лучшему новичку лиги в прошлом сезоне.

Уже первая смена показала: соперники намерены воевать. Тему Хартикайнен, оформивший покер в последнем зеленом дерби в Уфе, за своими воротами расколол… Григорий Панина. Финн ехал бить соперника, а засадил в душу капитану юлаевцев, который сам мастак психических атак. Пришлось Панину на некоторое время скрыться в раздевалке, чтобы получить медицинскую помощь. Железный защитник вскоре вернулся. И во втором перерыве едва не закатал в лед молодого лидера гостей Дмитрия Воронкова, сбив с него шлем и переведя в партер. За что схватил малый штраф. Это была локальная месть за два хита казанской «десяточки».

К тому моменту команда Дмитрия Квартальнова вела 2:1, причем абсолютно по делу.

В первом периоде счет открыл Кирилл Петров, которого Зинэтула Билялетдинов упрекал за нежелание «умирать» на льду. Габаритный форвард в углу ушел от не менее габаритного Александра Кадейкина, резко вырулил в центр зоны, что стало откровением для уфимского защитника Михаила Науменкова, и низом отправил шайбу в домик вратарю Юхо Метсоле.

После перерыва уфмимец Дмитрий Кугрышев, тоже побывавший в ежовым рукавицах Квартальнова, расчетливым кистевым броском заставил капитулировать Билялова. 1:1.

Кстати, пять лет назад главнокомандующий московской Армии по ходу финальной серии с «Магниткой» отправил Куги на «гауптвахту». За недостаточное рвение.

Однако ничья простояла совсем недолго. «Барсы» ответили контратакой «3 в 2», которую завершил Михаил Глухов – центрфорвард противофинской «линии».

Суперзвено Сакари Маннинена опять не выстрелило. В третьем периоде тренеры хозяев мобилизовали Родиона Амирова. Свое первое появление на льду участник МЧМ-2021 мог ознаменовать опасным броском, но не решился атаковать с острого угла и стал искать в центре Кадейкина.

Капитан «Ак Барса» Артем Лукоянов на глазах грустного Даниса Зарипова, расположившегося на трибуне, с передачи Михаила Фисенко угодил в штангу. А за 20 секунд до сирены ринувшиеся на последний штурм хозяева расплющили об лед Билялова. Травмированного вратаря транспортировали в раздевалку, пришлось выходить Адаму Рейдеборну, начинавшему этот плей-офф. Но шведа так и не успели проверить.

Казань повела 3-0. Автор этих строк дважды был непосредственным свидетелем «зеленых дерби» с таким неутешительным для проигрывающей стороны сюжетом. В 2010 команда Вячеслава Быкова, начав с двух домашних поражений, обидно проиграла и третий матч, потом сподобилась на две победы, но все-таки уступила 2-4. Через год уфимцы взяли реванш 4-1, выиграв оба матча в Казани и третий - в Уфе.

Правда, Квартальнов может «похвастать» отрицательным опытом упущенного перевеса 3-0: в финале Запада-2015 его ЦСКА выиграл у СКА первые три матча, но ухитрился проиграть серию будущему обладателю Кубка Гагарина 3-4. Думается, нынешнее «зеленое дерби» - не тот случай, когда стоит ждать перелома. Для фантастического камбэка не хватит даже преимущества в классе, которого у «Салавата» нет. Нужна еще реальная помощь «шестого игрока».

СТАТИСТИКА

Салават Юлаев – Ак Барс – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0). Голы: Кугрышев - К.Петров, Глухов

Счет в серии: 0-3 (1:4, 1:2ОТ, 1:2)

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