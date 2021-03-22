По законам природы у «Локомотива» нет шансов. Согласятся ли с этим ярославцы?

Слишком простыми и очевидными для анализа получились две эти серии с участием победителей конференций Востока и Запада. Если в двух словах: «Локомотив» еще не созрел, в «СЮ» в очередной раз не на тех поставили.

Ярославцы не доработали в регулярке – в итоговой расстановке их всего очко отделило от московского «Динамо». Да и с дивизионом не повезло – СКА набрал на балл меньше, но как победитель дивизиона Боброва стал вторым в конференции после ЦСКА. Вот и наткнулись железнодорожники уже во втором раунде плей-офф на действующих чемпионов. Играли бы сейчас со СКА, вполне могли замахнуться на западный финал и потенциально - бронзу чемпионата России. В стыке с московскими армейцами шансы - чисто теоретические.

У Игоря Никитина и Андрея Скабелки похожие тренерские воззрения, но принципиально разный бекграунд. Первый в ЦСКА с 2014 года, а с 2017-го в качестве главкома. Его оппонент принял «Локомотив» только 2 мая прошлого года. Вот и вся разница! У армейца элементарно больше ресурс и запас вариантов на различные случаи жизни, а главное – он лучше знает возможности подопечных. Ярославец только нащупывает потенциал своих бойцов, ибо впервые угодил с ними в экстремальную ситуацию. Теперь, к примеру, Скабелка понял, что защитника Рафикова нужно учить азам игры в обороне, а 18-летний Трутнев уже сейчас готов на подвиги.

Это я имею в виду вчерашний матч. Первый и второй мы давеча подробно разобрали. В Парке легенд сначала ЦСКА не проснулся, потом – наоборот. В Ярославле команды, наученные прошлым горьким опытом, встали вовремя. Да еще шведский москвич Кемпе шуганул всех тех, кому требовалось особое приглашение: на пятой минуты размазал о борт Черепанова.

Развернулся тягучий армрестлинг, который, вполне возможно, увенчался бы сухой ничьей в основное время, кабы не пара детских персональных ошибок.