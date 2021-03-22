По законам природы у «Локомотива» нет шансов. Согласятся ли с этим ярославцы?

Слишком простыми и очевидными для анализа получились две эти серии с участием победителей конференций Востока и Запада. Если в двух словах: «Локомотив» еще не созрел, в «СЮ» в очередной раз не на тех поставили.
Ярославцы не доработали в регулярке – в итоговой расстановке их всего очко отделило от московского «Динамо». Да и с дивизионом не повезло – СКА набрал на балл меньше, но как победитель дивизиона Боброва стал вторым в конференции после ЦСКА. Вот и наткнулись железнодорожники уже во втором раунде плей-офф на действующих чемпионов. Играли бы сейчас со СКА, вполне могли замахнуться на западный финал и потенциально - бронзу чемпионата России. В стыке с московскими армейцами шансы - чисто теоретические.
У Игоря Никитина и Андрея Скабелки похожие тренерские воззрения, но принципиально разный бекграунд. Первый в ЦСКА с 2014 года, а с 2017-го в качестве главкома. Его оппонент принял «Локомотив» только 2 мая прошлого года. Вот и вся разница! У армейца элементарно больше ресурс и запас вариантов на различные случаи жизни, а главное – он лучше знает возможности подопечных. Ярославец только нащупывает потенциал своих бойцов, ибо впервые угодил с ними в экстремальную ситуацию. Теперь, к примеру, Скабелка понял, что защитника Рафикова нужно учить азам игры в обороне, а 18-летний Трутнев уже сейчас готов на подвиги.
Это я имею в виду вчерашний матч. Первый и второй мы давеча подробно разобрали. В Парке легенд сначала ЦСКА не проснулся, потом – наоборот. В Ярославле команды, наученные прошлым горьким опытом, встали вовремя. Да еще шведский москвич Кемпе шуганул всех тех, кому требовалось особое приглашение: на пятой минуты размазал о борт Черепанова.
Развернулся тягучий армрестлинг, который, вполне возможно, увенчался бы сухой ничьей в основное время, кабы не пара детских персональных ошибок.
На 11-й минуте тот самый Рафиков вместо того, чтобы сыграть в шайбу, зачем-то пошел бить-раскалывать Мамина и бездарно провалился. Таким умельцам, как Шалунову и Окулову, разобраться на чистом льду с одним защитником, вообще ни разу не проблема.
Ну а на 45-й минуте второй гол волжанам в этой серии подарил Светлаков. Правда, в матче №1 он потерял шайбу в средней зоне, в значит, партнеры легко могли подстраховать и все исправить. Теперь центрфорвард ни им, ни вратарю Юханссону выбора не оставил. Точнее, надежда была только на Трутнева, что он промахнется, после того как Светлаков на среднем пятаке любезно оставил соперникам шайбу, не выкинув ее в сторону. Юниор не промахнулся. В отличие от Ильенко в конце первой трети, когда нападающему «Локомотива» шайбу преподнес защитник гостей Сергеев.
А каков рецепт победы в любой игре? Застать противника врасплох – только и всего! Что маститый Никитин второй раз кряду образцово и проделал. Только если в Москве это случилось на старте матча, когда армейцы забросили две шайбы, то вчера на второй минуте овертайма. Блестящая тренерская и командная работа от вбрасывания до завершения – на все про все 20 секунд!
Любо-дорого на такое смотреть. Когда каждый знает свой и партнера маневр, быстро и четко исполняет то, что часами разучивали в видеозале и на льду. Расписывать решающий эпизод нет никакого смысла, любой желающий найдет эту комбинацию в сети. Но не могу отказать себе в удовольствии выстроить поезд из фамилий, как путешествовала шайба с вбрасывания в средней зоне на половине ЦСКА до сетки «Локомотива»:
Лактионов – Сошников – Киселевич – Гилмор – Лактионов – Сошников – Лактионов – Слепышев.
Вот когда Андрей Скабелка научит своих архаровцев подобной распасовке по сути с закрытыми глазами, тогда… Хотя о чем это я? Плей-офф такая вещь, что порой и реки русло меняют.