Крикунов - после поражения в третьем матче серии: Секундное расслабление стоило «Динамо» победы

«Ребята старались, вылезли из тяжелой ситуации, вытащили игру с 0:2. Довели матч до овертайма, где пропустили необязательную контратаку и проиграли. Я не знаю, чего они задумались в тот момент и смотрели, как СКА летит забивать... Секундное расслабление стоило победы. Почему сегодня поставили Еременко? Бочаров сыграл два сложных, тяжелых матча в Петербурге. Нужно было дать ему отдохнуть. Скоро ли вернется Кагарлицкий? У него порез заживает, думаю что он вот-вот выйдет».

Третий матч второго раунда серии плей-офф между московским «Динамо» и питерским СКА выдался горячим. Гости из северной столицы к середине второго периода вели со счетом 2:0 (отличились Подколзин и Бурдасов), бело-голубые сумели сравнять ( Яшкин, Игумнов), и матч перетек в овертайм, где шайба Каменева принесла СКА победу - 3:2 (ОТ).

«Тяжелый матч. «Динамо» активно начало, как мы и ожидали. Нам удалось забить хорошие, быстрые голы. Но сопернику удалось сравнять. Рад, что победили в овертайме. Две команды показали сегодня обоюдоострый хоккей. Откатываться после 2:0 мы не собирались, поэтому накал сохранился до самого конца. Бурдасов в роли капитана? Это было решение тренерского штаба. Думаю, что литера «С» придала ему дополнительных эмоций».

Защитник питерского СКА Евгений Тимкин поделился эмоциями:

«Главное, что выиграли, пусть и пришлось сыграть овертайм. Сразу ли я заметил победную шайбу Каменева? Я был в борьбе и не увидел шайбу в воротах. Только когда Камень (Каменев - прим.ред.) руки поднял, все понял. Чем мне не угодил защитник «Динамо» Миронов? Это наши дела. Во время плей-офф эмоции бьют через край».

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин также пообщался с прессой после поражения:

«Обидно, что у матча такой исход. Домашняя арена придала эмоций, поэтому мы шли в атаку, игра немного иной была, нежели в Питере. Тяжело ли без Кагарлицкого? Надеюсь, что он скоро вернется в состав».

Счет в серии 2-1 в пользу СКА.

Следующий матч состоится 24 Марта в 19.30 на ВТБ-Арене.