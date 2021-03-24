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«Тампа» сыграла как «Локо», Василевский выбил дюжину, но на хвосте у него и Капризова Сорокин
24 марта 12:16
автор: Виталий Славин

«Тампа» сыграла как «Локо», Василевский выбил дюжину, но на хвосте у него и Капризова Сорокин

В НХЛ два дня подряд бенефис наших вратарей, чьи команды побеждают строго - 2:1. Вчера так «островитяне» Сорокина одолели «Филадельфию», а сегодня «молнии» Василевского - «Даллас».   

«Тампа» и «Айлендерс» возглавляют свои дивизионы, а Андрей и Илья, сокрушив клубные достижения, нацелились на исторические вехи всея НХЛ. Сорокин довел рекорд для голкиперов-новичков ньюйоркцев до восьми викторий кряду. Василевский поднял в «Лайтнинг» эту планку вратарских подвигов до 12.

Теперь герою ЧМ-2019 рукой подать до квартета лидеров всех времен с сериалами из 14 побед – Сесиля Томпсона («Бостон», чемпионат-1929/30), Тома Баррассо («Питтсбург», 1992/93), Йонаса Хиллера («Анахайм», 2013/14), Сергея Бобровского («Коламбус», 2016/17).

У олимпийского чемпиона Пхенчхана задачка посложнее. До Росса Брукса еще четыре шага. Голкипер «Бостона» в своем дебютном сезоне-1973/74 выиграл 12 раз подряд.

Крайне любопытно сравнить этапы большого пути двух сибиряков.

Как видите, новобранец «Айлендерс» по пропущенным шайбам в среднем за игру уже опережает действующего обладателя Кубка Стэнли. Правда, соперники у Сорокина были куда покладистее, чем у Василевского. Безнадежный «Баффало», резко омоложенный «Нью-Джерси», стремная «Филадельфия» (чего только стоят 0:9 от «Рейнджерс») – не чета зубастой «Каролине», амбициозному «Чикаго», финалисту Кубка Стэнли-2020 «Далласу». Кстати, с Василевским в рамке «Лайтнинг» выиграли у «Старз» все четыре матча в нынешнем чемпионате!

Любопытно, что сегодняшний поединок в Техасе здорово напомнил вчерашнюю сшибку в Ярославле. «Тампа», как и «Локомотив», все решила во втором периоде. «Молнии» в этот отрезок перебросали «Даллас» 10-1 и забили две безответных гола. Железнодорожники сделали давеча то же самое, перестреляв армейцев 15-4.

Забавно, что и голы «звезды» американские, равно как российские, привезли себе сами. Сперва словак Секера удружил Худобину, неудачно подставив клюшку под бросок Стэмкоса. А затем швед Клингберг позволил Гурду беспрепятственно зарядить дуплетом: скандинаву шайбы поначалу угодила в кисть, и он позорно выключился из эпизода. С такими помощниками, как у Худобина и армейца Юханссона, враги не нужны.

Посмотрим теперь, какие соперники в ближайших турах ждут «Тампу» и «Айлендерс».

Не будем дальше заглядывать, чтобы банально не сглазить. Замечу только: если MVP Кубка Гагарина-2019 продолжит в том же духе, то вполне сможет составить конкуренцию Кириллу Капризову в борьбе за «Колдер Трофи». Тем более что звездный новичок «Миннесоты» откатал вхолостую три последних матча при полезности «минус 6»?!

источник: «Советский спорт»
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