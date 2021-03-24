«Тампа» сыграла как «Локо», Василевский выбил дюжину, но на хвосте у него и Капризова Сорокин

«Тампа» и «Айлендерс» возглавляют свои дивизионы, а Андрей и Илья, сокрушив клубные достижения, нацелились на исторические вехи всея НХЛ. Сорокин довел рекорд для голкиперов-новичков ньюйоркцев до восьми викторий кряду. Василевский поднял в «Лайтнинг» эту планку вратарских подвигов до 12.

Теперь герою ЧМ-2019 рукой подать до квартета лидеров всех времен с сериалами из 14 побед – Сесиля Томпсона («Бостон», чемпионат-1929/30), Тома Баррассо («Питтсбург», 1992/93), Йонаса Хиллера («Анахайм», 2013/14), Сергея Бобровского («Коламбус», 2016/17).

У олимпийского чемпиона Пхенчхана задачка посложнее. До Росса Брукса еще четыре шага. Голкипер «Бостона» в своем дебютном сезоне-1973/74 выиграл 12 раз подряд.

Крайне любопытно сравнить этапы большого пути двух сибиряков.

Как видите, новобранец «Айлендерс» по пропущенным шайбам в среднем за игру уже опережает действующего обладателя Кубка Стэнли. Правда, соперники у Сорокина были куда покладистее, чем у Василевского. Безнадежный «Баффало», резко омоложенный «Нью-Джерси», стремная «Филадельфия» (чего только стоят 0:9 от «Рейнджерс») – не чета зубастой «Каролине», амбициозному «Чикаго», финалисту Кубка Стэнли-2020 «Далласу». Кстати, с Василевским в рамке «Лайтнинг» выиграли у «Старз» все четыре матча в нынешнем чемпионате!