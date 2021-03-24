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Гол забит с передачи… судьи. СКА опять победил «Динамо» в Москве
24 марта 23:01
автор: Владислав Домрачев

Гол забит с передачи… судьи. СКА опять победил «Динамо» в Москве

Армейцы из Санкт-Петербурга выиграли и повторный матч у бело-голубых на «ВТБ Арене» (3:1). Победную шайбу гости забросили с передачи чешского рефери Яна Грибика.

Неужели «ВТБ Арена» распрощалась с хоккеем в этом сезоне? Гости, отбив динамовский натиск в первом периоде, дважды уязвили голкипера Бочарова во втором и сохранили перевес в третьем. Армейцы заблокировали 22 (!) броска – какая-то нереальная статистика, хозяева – только 7.

В конце второго периода бело-голубые, уступавшие 0:2, 68 секунд разыгрывали двух лишних, но Шипачев, Яшкин и Ко так и не подобрали ключи к воротам поймавшего кураж Хелльберга.

Оба гола гости забили в большинстве. Сначала им удалась лихая контратака: Ткачев каскадом финтов затащил шайбу в зону хозяев, сыграл в стеночку с Марченко, поразил пустые ворота и еще заработал численное преимущество. Красотища!

Но шайба Бурдасова вне конкуренции. Началось с удаления защитника хозяев Григорьева, на чистом льду засадившего локтем в голову армейцу Вею. На горе динамовца, возвращенного в состав после поражения от «Северстали», рефери Грибик выказал бдительность и выписал нарушителю комбинацию малого и десятиминутного штрафов.

Казалось, розыгрыш лишнего успехом не увенчается. После неточного броска Бурдасова шайба улетела в угол площадки, где стоял игрок с номером 40. Нет, это не капитан СКА Кетов, он в конце второго матча серии заехал коленом в ногу Шипачева, получил травму и выбыл из строя. Сороковой украшает полосатый свитер Грибика.

Шайба – вот ведь проказница – срикошетила от борта в конек рефери и вернулась на пятачок, где ее поджидал финн Кемппайнен, которому не составило труда поразить пустые ворота.

В футболе по новым правилам касание судьей мяча влечет остановку игры и ее возобновление после спорного мяча (простите за тавтологию). В хоккее по-другому. Помните, как Кленовые листья размочили сухой счет 0:3 в решающем матче финала Кубка Канады-87? С передачи рефери Дона Кохарски, который коньком остановил перспективную контратаку Красной машины и организовал канадскую. Потом этого героя в полосатом джерси наши участники тех событий заклеймили позором, до сих пор успокоиться не могут.

Не пора ли и в хоккее принять соответствующую поправку?

…За всем этим «безобразием» с трибуны наблюдали друзья-соратники Олег Знарок и Харийс Витолиньш, сегодня днем получившие от ворот поворот в «Спартаке». Вели они себя раскрепощенно, смеялись. Что бы это значило?

В третьем периоде хозяева, словно приняв озверина, ринулись на штурм владений Хелльберга, но сподобились лишь на гол престижа. Отличился Игумнов, переведенный в звено Шипачева вместо Тарасова.

Тарасов, к слову, вернувшийся во вторую тройку к Линдбергу и Пяярви, на первых минутах закусился с армейцем Швецом-Роговым. На кулаках, по-мужски – скинув перчатки и шлемы. Динамовец воткнул соперника рогом в лед. Однако куда ценнее гол оказалась не эта пиррова победа в драке, а забитый проигравшим гол в третьем периоде. Третья шайба сняла вопрос о победителе. Однако гол престижа Игумнова может стать мостиком к успеху бело-голубых в матче номер пять.

Чего не хватает москвичам? Наверное, вклада капитана команды Шипачева – главного бомбардира регулярного чемпионата. Воспользуйся он в первом периоде подарком Хелльберга, выложившего шайбу ему на клюшку, хозяева наверняка получили бы психологическое преимущество. Но Русский Кросби угодил в штангу рядом с перекрестием ворот.

В концовке бело-голубые начали шалить: Яшкин врезал клюшкой по спине защитнику Бенгтссону, Линдберг – по ребрам форварду Подколзину. На эти «мелочи» Грибик закрыл свои всевидящие очи.

В пятницу мы можем узнать второго полуфиналиста плей-офф. Напомним, первым - стал «Ак Барс».

КХЛ. Запад.

1/2 финала. 4 матч.

«Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) – 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)

Голы:

0:1 – Ткачев (Кузьменко), 24:55 (5х4)

0:2 – Кемппайнен (Ткачев, Бурдасов), 34:54 (5х4)

0:3 - Швец-Роговой (Подколзин, Каменев), 57:00

1:3 - Игумнов (Чайковский, Шипачев), 58:49

Вратари: Бочаров - Хелльберг.

Счет в серии: 1-3.

источник: «Советский спорт»
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