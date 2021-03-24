Гол забит с передачи… судьи. СКА опять победил «Динамо» в Москве

Неужели «ВТБ Арена» распрощалась с хоккеем в этом сезоне? Гости, отбив динамовский натиск в первом периоде, дважды уязвили голкипера Бочарова во втором и сохранили перевес в третьем. Армейцы заблокировали 22 (!) броска – какая-то нереальная статистика, хозяева – только 7.

В конце второго периода бело-голубые, уступавшие 0:2, 68 секунд разыгрывали двух лишних, но Шипачев, Яшкин и Ко так и не подобрали ключи к воротам поймавшего кураж Хелльберга.

Оба гола гости забили в большинстве. Сначала им удалась лихая контратака: Ткачев каскадом финтов затащил шайбу в зону хозяев, сыграл в стеночку с Марченко, поразил пустые ворота и еще заработал численное преимущество. Красотища!

Но шайба Бурдасова вне конкуренции. Началось с удаления защитника хозяев Григорьева, на чистом льду засадившего локтем в голову армейцу Вею. На горе динамовца, возвращенного в состав после поражения от «Северстали», рефери Грибик выказал бдительность и выписал нарушителю комбинацию малого и десятиминутного штрафов.

Казалось, розыгрыш лишнего успехом не увенчается. После неточного броска Бурдасова шайба улетела в угол площадки, где стоял игрок с номером 40. Нет, это не капитан СКА Кетов, он в конце второго матча серии заехал коленом в ногу Шипачева, получил травму и выбыл из строя. Сороковой украшает полосатый свитер Грибика.