Самый популярный российский энхаэловец в XX веке. Павлу Буре – 50!

После возвращения с Аляски Буре нешуточно зажигал на всесоюзной арене. Не секрет, его коньком был скоростной дриблинг. Вспоминается, его рывок в матче с «Крыльями Советов»: будущая Русская Ракета улетел от защитника Дмитрия Миронова как от стоячего. И уж совсем затерзал поднимающегося к вершине мастерства вратаря Артура Ирбе в матче-разгроме рижан (8:2).

МЧМ-1989 в Анкоридже (что на Аляске) советское ТВ не показало. В интернете можно найти матч с канадцами, ставшим бенефисом Могильного. Он оформил хет-трик, похоронив родоначальников хоккея – 7:2. Однако лучшим нападающим признали первого снайпера турнира Буре, его же журналисты включили в сборную звезд.

В следующем сезоне Виктор Тихонов подарил миру, пусть и на короткое время, птицу-тройку Могильный – Федоров – Буре. Могильный к тому времени успел добыть олимпийское золото, Федоров стучался в двери сборной. В чемпионате-1988/89 Павел обскакал по голам своих старших товарищей.

Автор этих строк своими глазами видел дебют 16-летнего Павла Буре в чемпионате СССР. В малозначащем матче регулярного чемпионата с рижским «Динамо», который ЦСКА проиграл 3:4, он открыл счет, замкнув штангу после передачи олимпионика Михаила Васильева. Вскоре тот вместе с Александром Зыбиным перебрался в Ярославль поднимать местное «Торпедо» в класс сильнейших.

Буре стал свидетелем конфликта Фетисова и Тихонова, Ларионова и Тихонова. В сборную Павла впервые пригласили на коммерческий турнир «Кубок Японии» в мае 1989-го. Могильный уже сбежал в НХЛ, из звена КЛМ остался только Касатонов. Съездить в Страну восходящего солнца было со всех точек зрения приятно.

Лидером ЦСКА Буре стал через сезон, когда из команды ушли Быков и Хомутов. 35 голов в чемпионате-1990/91, когда на великий клуб замахивались клюшками все соперники в надежде поквитаться за былые унижения-поражения – результат гроссмейстерский. Партнеры Павла по звену, ставшему самым результативным в сезоне, Каменский и Буцаев забили куда меньше.

Буре не комплексовал перед вратарями. Все они были для него ручными.

Дерби с чемпионским «Динамо» в конце 1990-го протекало вяло, без голов. Болельщики на центральной трибуне МСА в Лужниках от делать нечего затеяли обмен непристойными жестами. И тут Буре подхватил шайбу, по правом флангу вошел в зону бело-голубых, когда все его партнеры дружно отправились на смену. Павел уже уходил за ворота, как вдруг на вираже неожиданно пальнул с «лопаты». Заснувший в рамке Шталенков пропустил. Обескураженное нелепым голом «Динамо» получило еще два и уступило 0:3.

Обидно, что Буре так и не сыграл ни в одной Суперсерии с клубами НХЛ, на Кубках Канады/мира, а на Олимпиадах – против канадской дрим тим. Так сложилась судьба.

Его 5 голов финской сборной в полуфинале Нагано-98 – это достижение, повторить которое вряд ли реально. Команда Суоми ведь была объективно сильнее российской.

Одного лишь капитана той серебряной сборной представили к государственной награде – ордену Почета.

На ЧМ-98 в Швейцарию он не полетел. Но пересекся со сборной в аэропорту то ли Берна, то ли Цюриха.

- Паша, давай с нами на чемпионат! – радостно закричали ребята.

- Не могу, спешу в Москву орден получать.

За ЧМ-2000 в Санкт-Петербурге ни орденов, ни медалей не дали. С капитаном Буре богатая на звонкие имена сборная продула всем подряд и заняла позорное 11-е место. «Дыр тим, ты поставила Россию на колени!» - ответили болельщики баннером на трибунах «Ледового».

На Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити Русская Ракета лишился капитанской нашивки. Ее отдали 41-летнему Ларионову. Я долго силился понять, почему Буре, героя Нагано и кумира мальчишек, разжаловали из капитанов? Тренер сборной Фетисов на этот вопрос дал расплывчатый ответ: мол, кандидатура Ларионова не вызывала сомнений. Здесь есть логика: у Канады после Нагано тоже произошла смена капитана - Линдроса на Марио Лемье. Но ведь Линдрос осрамился в Японии, Буре же стал героем.

Потом со мной поделились еще одной версией тех событий: Павлу предложили сделать выбор между капитанской «повязкой» и братом Валерием, игравшим в Нагано и даже забившим гол Гашеку. Буре-старший отказался от буковки «К» в пользу Вали, которого включили в состав. В Солт-Лейке братья выходили в одном звене, но, мягко говоря, не зажгли.

Став генеральным менеджером сборной на Олимпиаде-2006 в Турине Павел Владимирович обижался, когда его по привычке отводили ему роль свадебного генерала. Впервые в российскую дрим тим попало несколько игроков не из НХЛ – Малкин, Сушинский, Харитонов, Королюк, Непряев, Таратухин, Жуков, Соколов.

Победа над Канадой в четвертьфинале вошла в историю, но оказалась пирровой – «деревянные» медали стали шагом назад по сравнению с Солт-Лейком-2002. На исполкоме ФХР мы так и не услышали анализ провала сборной от ее генерального менеджера.

Тем не менее даже горькие неудачи не испортили добрых отношений Буре ни с главным тренером «дыр тим»-2000 Александром Якушевым, ни с президентом ФХР Александром Стеблиным.

А Тихонова Павел называет самым лучшим тренером из всех, с которыми ему довелось работать.

Выступая в нашей газете, Буре просил указывать его титулы. Иконостас не богатый – чемпион мира-90, чемпион мира среди молодежи-1989, чемпион Европы среди юниоров-1989, чемпион СССР-1989, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Он член Залов славы в Торонто и ИИХФ, в его коллекции «Колдер» (лучшему новичку) и «Ришары» (лучшему снайперу). Он MVP Матча звезд НХЛ, лучший нападающий МЧМ-1989 и ОИ-1998.

Тем не менее, Павла считают самым ярким российским энхаэловцем XX века. Мои коллеги по перу называют его первой звездой в несостоявшейся тройке Могильный – Федоров – Буре. С этим я готов поспорить. Только не в юбилей Русской Ракеты.