Зачем КХЛ «Адмирал»? Олимпийский сезон лучше провести с 22 командами

Лига не намерена поступаться принципами и решительно настроена вернуться к заявленному еще при президенте Дмитрии Чернышенко формату - с 24 клубами (по 12 в каждой конференции). Это логично. Это вызывает уважение. Поэтому уже делаются первые наброски-эскизы календаря. Рассматриваются три варианта – с 56, 57 и 58 матчами для каждой команды.

Следующий сезон – необычный, олимпийский, со всеми вытекающими. Надо учесть интересы сборной, перед которой поставлена максимальная задача – отстоять титул. Пока сохраняется неопределенность с участием в Играх-2022 НХЛ, необходимо иметь на руках и план Б – когда сборную придется комплектовать кадрами из КХЛ. Вот почему ФХР просит месячную паузу для Пекина-2022.

Без успехов национальной команды не будет успешной лиги. Такой уж у нас хоккейный уклад.

А тут всплывает «Адмирал» с его старым долгом, который по официальной информации составляет 56 миллионов рублей. Погасить его требуется до 31 июля. Лига же обычно обнародовала календарь на сезон в начале июля. Получается, если клуб из Владивостока не выполнит обещание, его все равно допустят к чемпионату, отодвинув сроки выплат.

Сегодня нам сообщили, что все потенциальные участники сезона-2021/22 предоставили финансовые гарантии. Значит, в их числе не только «Адмирал», но и «Витязь».