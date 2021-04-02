Панарин на три очка впереди Овечкина, Рублев в полуфинале «Мастерса», Холанд выбирает новый клуб

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.75 Х 3.30 П2 2.15
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.75 Х 3.00 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.51 Х 4.20 П2 7.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.02
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Италия - Серия B 19:00 Кремонезе 0 Эмполи 0
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.33 Х 3.10 П2 3.50
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.40
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.30 Х 2.80 П2 3.90
Панарин на три очка впереди Овечкина, Рублев в полуфинале «Мастерса», Холанд выбирает новый клуб
02 апреля 09:00
автор: Дмитрий Кузнецов

Панарин на три очка впереди Овечкина, Рублев в полуфинале «Мастерса», Холанд выбирает новый клуб

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

У Панарина 34 очка в 25 матчах, у Капризова 13-й гол

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Баффало» (3:2 ОТ) и возглавил список самых результативных российских легионеров сезона. На его счету 34 (9+25) балла в 25 встречах. Панарин опередил своего партнера по команде Павла Бучневича, у которого осталось 32 очка, и на три очка оторвался от Александра Овечкина – у капитана «Вашингтона» 18+13 в 32 матчах.

«Кэпиталз» в гостях потерпели разгромное поражение от «Айлендерс» – 4:8. У Овечкина результативная передача и «-1». Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также заработали по «минус одному», а голкипер «столичных» Илья Самсонов был заменен после шести пропущенных шайб. Вратарь ньюйоркцев Семен Варламов отразил 18 бросков.

Кирилл Капризов забросил 13-ю шайбу в сезоне и сделал голевую передачу в матче с «Вегасом». «Миннесота» выиграла в серии буллитов 3:2, а у российского форварда «Уайлд» уже 30 очков в нынешнем чемпионате. Голкипер «Далласа» Антон Худобин был назван первой звездой матча с «Нэшвиллом» (4:1). Россиянин отразил 21 бросок.

Гусева выставили на драфт отказов

«Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов нападающего Никиту Гусева. В течение 24 часов его без компенсаций может забрать любой клуб НХЛ. Возможно, 28-летний форвард не угадал с командой. А может, и сам виноват в таком положении дел. Они у олимпийского чемпионата 2018 года идут там чертовски плохо. Двухлетний контракт на 9 миллионов долларов истекает летом, а похвастаться россиянину нечем. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-12». С 20 марта он сидит в запасе.

Гусев третий по зарплате в команде после Зейджака и Палмиери. По этой причине рассчитывать на то, что с такой статистикой на него будет спрос, не приходится. Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф дал понять, что если игрока никто не заберет с драфта отказов, то он останется. Но в то же время подчеркнул, что это тяжелый год для россиянина, так как он не совсем подходит клубу.

Если не найдется менеджеров, которые дадут игроку новый шанс, Никита наверняка в следующем сезоне вернется в КХЛ.

Рублев в полуфинале турнира в Майами

Андрей Рублев впервые вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», победив в Майами в ¼ финала 20-летнего американца Себастьяна Корду 7:5, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Россиянин сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. В следующем поединке Рублев 3 апреля сыграет с поляком Хубертом Гуркачом. Соперники встречались в прошлом году в Риме, и тогда Андрей уступил.

Рублев в 14-й раз вышел в полуфинал ATP в индивидуальном разряде. В 10 случаях он выходил в финал и в восьми выигрывал титул. Победа над Кордой для Рублева, восьмой ракетки мира, 20-я в нынешнем сезоне. Это лучший результат.

Отец Холанда встретился с боссами «Барселоны» и «Реала»

Представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда – его отец Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола начали переговоры с клубами, которые претендуют на покупку норвежской звезды. Вчера они сначала провели встречу с руководителями «Барселоны» разговор с президентом клуба Жоаном Лапортой и директором каталонцев Матеу Алемани продолжался два с половиной часа. После этого Холанд-старший и Райола отправились в Мадрид на переговоры с «Реалом».

«Боруссия» ранее озвучила представителям игрока свои условия продажи. На 20-летнего бомбардира, который в нынешнем сезоне забил 33 гола в 31 матче за немецкий клуб, помимо испанских грандов претендуют также «Ман Сити», где в начале 2000-х играл Альф-Игне, «МЮ», Ливерпуль» и «Челси». Сегодня отец Эрлинга и Райола начнут английскую часть турне, которая должна привести к ясности в выборе нового клуба для норвежца. При этом агент уверяет, что его клиент собирается играть в Испании. В СМИ называлась сумма в 150 миллионов евро, в которую обойдется Холанд новым владельцам.

Чемпионкой в биатлонном пасьюте на ЧР стала гражданка Румынии

Биатлонистка Наталья Ушкина выиграла гонку преследования на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Победительница допустила один промах на огневых рубежах. Второй стала Лариса Куклина, проигравшая чуть более 8 секунд. Бронза досталась Ульяне Кайшевой.

«Перчинки» событию добавляет тот факт, что Ушкина со следующего сезона намерена выступать за команду Румынии и уже получила гражданство этой страны. В сборной России место для нее, судя по всему, не находится. По этому поводу мнения в биатлонном мире разделились. Кто-то считает, что нельзя судить об уровне спортсменки по этим стартам, которые завершают сезон. Но нашлись и те, кто резко раскритиковал тренеров сборной.

источник: «Советский спорт»
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