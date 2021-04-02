Панарин на три очка впереди Овечкина, Рублев в полуфинале «Мастерса», Холанд выбирает новый клуб

У Панарина 34 очка в 25 матчах, у Капризова 13-й гол

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в победном матче с «Баффало» (3:2 ОТ) и возглавил список самых результативных российских легионеров сезона. На его счету 34 (9+25) балла в 25 встречах. Панарин опередил своего партнера по команде Павла Бучневича, у которого осталось 32 очка, и на три очка оторвался от Александра Овечкина – у капитана «Вашингтона» 18+13 в 32 матчах.

«Кэпиталз» в гостях потерпели разгромное поражение от «Айлендерс» – 4:8. У Овечкина результативная передача и «-1». Его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов также заработали по «минус одному», а голкипер «столичных» Илья Самсонов был заменен после шести пропущенных шайб. Вратарь ньюйоркцев Семен Варламов отразил 18 бросков.

Кирилл Капризов забросил 13-ю шайбу в сезоне и сделал голевую передачу в матче с «Вегасом». «Миннесота» выиграла в серии буллитов 3:2, а у российского форварда «Уайлд» уже 30 очков в нынешнем чемпионате. Голкипер «Далласа» Антон Худобин был назван первой звездой матча с «Нэшвиллом» (4:1). Россиянин отразил 21 бросок.

Гусева выставили на драфт отказов

«Нью-Джерси Дэвилз» выставил на драфт отказов нападающего Никиту Гусева. В течение 24 часов его без компенсаций может забрать любой клуб НХЛ. Возможно, 28-летний форвард не угадал с командой. А может, и сам виноват в таком положении дел. Они у олимпийского чемпионата 2018 года идут там чертовски плохо. Двухлетний контракт на 9 миллионов долларов истекает летом, а похвастаться россиянину нечем. В текущем сезоне он сыграл в 20 матчах и набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-12». С 20 марта он сидит в запасе.

Гусев третий по зарплате в команде после Зейджака и Палмиери. По этой причине рассчитывать на то, что с такой статистикой на него будет спрос, не приходится. Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф дал понять, что если игрока никто не заберет с драфта отказов, то он останется. Но в то же время подчеркнул, что это тяжелый год для россиянина, так как он не совсем подходит клубу.

Если не найдется менеджеров, которые дадут игроку новый шанс, Никита наверняка в следующем сезоне вернется в КХЛ.

Рублев в полуфинале турнира в Майами

Андрей Рублев впервые вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс», победив в Майами в ¼ финала 20-летнего американца Себастьяна Корду – 7:5, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Россиянин сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. В следующем поединке Рублев 3 апреля сыграет с поляком Хубертом Гуркачом. Соперники встречались в прошлом году в Риме, и тогда Андрей уступил.

Рублев в 14-й раз вышел в полуфинал ATP в индивидуальном разряде. В 10 случаях он выходил в финал и в восьми выигрывал титул. Победа над Кордой для Рублева, восьмой ракетки мира, 20-я в нынешнем сезоне. Это лучший результат.

Отец Холанда встретился с боссами «Барселоны» и «Реала»

Представители нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда – его отец Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола начали переговоры с клубами, которые претендуют на покупку норвежской звезды. Вчера они сначала провели встречу с руководителями «Барселоны» – разговор с президентом клуба Жоаном Лапортой и директором каталонцев Матеу Алемани продолжался два с половиной часа. После этого Холанд-старший и Райола отправились в Мадрид на переговоры с «Реалом».

«Боруссия» ранее озвучила представителям игрока свои условия продажи. На 20-летнего бомбардира, который в нынешнем сезоне забил 33 гола в 31 матче за немецкий клуб, помимо испанских грандов претендуют также «Ман Сити», где в начале 2000-х играл Альф-Игне, «МЮ», Ливерпуль» и «Челси». Сегодня отец Эрлинга и Райола начнут английскую часть турне, которая должна привести к ясности в выборе нового клуба для норвежца. При этом агент уверяет, что его клиент собирается играть в Испании. В СМИ называлась сумма в 150 миллионов евро, в которую обойдется Холанд новым владельцам.

Чемпионкой в биатлонном пасьюте на ЧР стала гражданка Румынии

Биатлонистка Наталья Ушкина выиграла гонку преследования на 10 км на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Победительница допустила один промах на огневых рубежах. Второй стала Лариса Куклина, проигравшая чуть более 8 секунд. Бронза досталась Ульяне Кайшевой.