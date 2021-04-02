«Колдер Трофи» - Капризову? Подождите! Шестеркин – категорически против

Кирилл Капризов поучаствовал в обоих голах с игры «Уайлд», забив первый и организовав второй. На флажке овертайма едва не сделал дубль, когда Ленер в ближнем бою кончиком щитка вытащил шайбу из дальнего угла. Золотой стрелок Пхенчхана окончательно утвердил себя в «Миннесоте» незаменимым: откатал больше всех форвардов – 24 минуты, нанес 6 бросков. При этом – самое веселое! – в три звезды матча не попал.

С 30 (13+17) очками в 35 играх при полезности «плюс 9» сибиряк - лучший бомбардир клуба с отрывом в восемь баллов от Зуккарелло и Гринвея, первый снайпер – у Эрикссона Эка на две шайбы меньше и лидер среди нападающих по ледовому времени – 18:20.

Похожая ситуация в споре новичков НХЛ. По результативности вслед за россиянином идут нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон – 23 (8+15) очка и защитник «Нью-Джерси» Тай Смит – 19 (2+17). Пытавшийся конкурировать с Кириллом немец из «Оттавы» Тим Штютцле сник: одна передача в пяти последних турах и 19 (6+13) очков за сезон при жуткой полезности «минус 15». Угас и швейцарец Пиус Зутер («Чикаго»), которого настиг финн Эли Толванен («Нэшвилл») – по 18 очков.

Казалось бы, все у Капризова на мази, а НХЛ пора заказывать гравировку его фамилии на призе лучшему новичку НХЛ-2021. Тем более что абсолютно беспомощная еще год назад «Миннесота» ныне прочно обосновалась в зоне плей-офф, всего на четыре очка отставая от лидеров дивизиона Запад «Колорадо» и «Вегаса».

Но несколько вратарей с этим категорически не согласны. Особенно некий американец Алекс Неделькович («Каролина») и другой наш олимпийский чемпион Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Более того, одноклубника Андрея Свечникова лига признала дебютантом №1 марта! В голосовании он обошел и Капризова, и Робертсона с Толваненом, и третьего российского олимпионика Илью Сорокина из «Айлендерс». Неделькович в первом весеннем месяце выиграл семь матчей из восьми при 1,85 в среднем пропущенных гола, 93,4% сейвов и одном сухаре.