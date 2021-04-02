«Колдер Трофи» - Капризову? Подождите! Шестеркин – категорически против

Кирилл Капризов поучаствовал в обоих голах с игры «Уайлд», забив первый и организовав второй. На флажке овертайма едва не сделал дубль, когда Ленер в ближнем бою кончиком щитка вытащил шайбу из дальнего угла. Золотой стрелок Пхенчхана окончательно утвердил себя в «Миннесоте» незаменимым: откатал больше всех форвардов – 24 минуты, нанес 6 бросков. При этом – самое веселое! – в три звезды матча не попал.
С 30 (13+17) очками в 35 играх при полезности «плюс 9» сибиряк - лучший бомбардир клуба с отрывом в восемь баллов от Зуккарелло и Гринвея, первый снайпер – у Эрикссона Эка на две шайбы меньше и лидер среди нападающих по ледовому времени – 18:20.
Похожая ситуация в споре новичков НХЛ. По результативности вслед за россиянином идут нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон – 23 (8+15) очка и защитник «Нью-Джерси» Тай Смит – 19 (2+17). Пытавшийся конкурировать с Кириллом немец из «Оттавы» Тим Штютцле сник: одна передача в пяти последних турах и 19 (6+13) очков за сезон при жуткой полезности «минус 15». Угас и швейцарец Пиус Зутер («Чикаго»), которого настиг финн Эли Толванен («Нэшвилл») – по 18 очков.
Казалось бы, все у Капризова на мази, а НХЛ пора заказывать гравировку его фамилии на призе лучшему новичку НХЛ-2021. Тем более что абсолютно беспомощная еще год назад «Миннесота» ныне прочно обосновалась в зоне плей-офф, всего на четыре очка отставая от лидеров дивизиона Запад «Колорадо» и «Вегаса».
Но несколько вратарей с этим категорически не согласны. Особенно некий американец Алекс Неделькович («Каролина») и другой наш олимпийский чемпион Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Более того, одноклубника Андрея Свечникова лига признала дебютантом №1 марта! В голосовании он обошел и Капризова, и Робертсона с Толваненом, и третьего российского олимпионика Илью Сорокина из «Айлендерс». Неделькович в первом весеннем месяце выиграл семь матчей из восьми при 1,85 в среднем пропущенных гола, 93,4% сейвов и одном сухаре.
Всего у американца в нынешнем чемпионате – 8 побед, а у Шестеркина – 9. Причем пять достигнуты в шести последних играх ньюйоркцев, которые москвич начинал в стартовом составе. Однако надо быть реалистами: шанс у Игоря обойти Капризова – один. «Рейнджеры» обязательно должны пробиться в плей-офф.
После минимальной по счету, но уверенной по игре виктории над «Сейбрз», которая, повторяю, без Шестеркина была бы невозможна, парни с Бродвея набрали 38 очков и лишь на три отстают от «Бостона», занимающего граничное четвертое место. У «Брюинз» впереди 23 тура, у «Рейнджерс» - 20. Все в руках Шестеркина и Панарина, Бучневича и Зибанежада, Строма и Фокса, Крайдера и Какко с Лафреньером – ну когда-нибудь молодые львы Большого яблока ведь должны рявкнуть!
А пока Дэвид Куинн не устает нахваливать воспитанника «Спартака»:
- Я видел парня, который был готов остановить любую брошенную в него шайбу (после сегодняшней победы над «Баффало»).
- Послушайте, в НХЛ, да и вообще на любом уровне, необходимы надежные вратари. Мне все равно, кто на другой стороне. Нам нужен голкипер, в котором мы уверены, который не подведет. Сейчас у нас, безусловно, есть нечто большее, чем просто хороший вратарь. Шести сегодня был великолепен. Мы не забудем об этом (после победы 31 марта над «Вашингтоном» - 5:2).
- Я работал с ним некоторое время в «Хартфорде» и знаю, насколько хорош он был в АХЛ прошлом сезоне. Иногда бывает трудно вернуться после травмы, порой этот процесс затягивается. Но этот парень никогда меня не удивляет: Шести всегда готов на сто процентов. Что отличает его от всех остальных – игровое мышление. Никогда не встречал вратаря, который столь здорово читает игру. Он знает, что будет дальше, потому так и надежен, - поддержал шефа тренер фарм-клуба Крис Ноблох, подменявший на капитанском мостике Куинна, когда тот угодил в ковид-протокол.
- Так держать, Игорь! – остается добавить всем российским болельщикам. – Не сбавляй темпа, Кирилл!
Перефразируя пролетарского поэта:
А мне
в действительности
единственное надо –
чтоб больше дебютантов
наших в НХЛ было –
хороших
и разных.