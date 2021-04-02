«Колдер Трофи» - Капризову? Подождите! Шестеркин – категорически против

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.80 Х 2.80 П2 3.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.55 Х 3.90 П2 7.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.00
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.12 Х 3.30 П2 3.80
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.23 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.60
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
«Колдер Трофи» - Капризову? Подождите! Шестеркин – категорически против
02 апреля 12:53
автор: Виталий Славин

«Колдер Трофи» - Капризову? Подождите! Шестеркин – категорически против

«Миннесота» и «Рейнджерс» сегодня обыграли в дополнительное время «Вегас» (3:2 по буллитам) и «Баффало» (3:2ОТ). Два российских новичка НХЛ в эти победы внесли решающий вклад.

Кирилл Капризов поучаствовал в обоих голах с игры «Уайлд», забив первый и организовав второй. На флажке овертайма едва не сделал дубль, когда Ленер в ближнем бою кончиком щитка вытащил шайбу из дальнего угла. Золотой стрелок Пхенчхана окончательно утвердил себя в «Миннесоте» незаменимым: откатал больше всех форвардов – 24 минуты, нанес 6 бросков. При этом – самое веселое! – в три звезды матча не попал.

С 30 (13+17) очками в 35 играх при полезности «плюс 9» сибиряк - лучший бомбардир клуба с отрывом в восемь баллов от Зуккарелло и Гринвея, первый снайпер – у Эрикссона Эка на две шайбы меньше и лидер среди нападающих по ледовому времени – 18:20.

Похожая ситуация в споре новичков НХЛ. По результативности вслед за россиянином идут нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон – 23 (8+15) очка и защитник «Нью-Джерси» Тай Смит – 19 (2+17). Пытавшийся конкурировать с Кириллом немец из «Оттавы» Тим Штютцле сник: одна передача в пяти последних турах и 19 (6+13) очков за сезон при жуткой полезности «минус 15». Угас и швейцарец Пиус Зутер («Чикаго»), которого настиг финн Эли Толванен («Нэшвилл») – по 18 очков.

Казалось бы, все у Капризова на мази, а НХЛ пора заказывать гравировку его фамилии на призе лучшему новичку НХЛ-2021. Тем более что абсолютно беспомощная еще год назад «Миннесота» ныне прочно обосновалась в зоне плей-офф, всего на четыре очка отставая от лидеров дивизиона Запад «Колорадо» и «Вегаса».

Но несколько вратарей с этим категорически не согласны. Особенно некий американец Алекс Неделькович («Каролина») и другой наш олимпийский чемпион Игорь Шестеркин («Рейнджерс»). Более того, одноклубника Андрея Свечникова лига признала дебютантом №1 марта! В голосовании он обошел и Капризова, и Робертсона с Толваненом, и третьего российского олимпионика Илью Сорокина из «Айлендерс». Неделькович в первом весеннем месяце выиграл семь матчей из восьми при 1,85 в среднем пропущенных гола, 93,4% сейвов и одном сухаре.

Всего у американца в нынешнем чемпионате – 8 побед, а у Шестеркина – 9. Причем пять достигнуты в шести последних играх ньюйоркцев, которые москвич начинал в стартовом составе. Однако надо быть реалистами: шанс у Игоря обойти Капризова – один. «Рейнджеры» обязательно должны пробиться в плей-офф.

После минимальной по счету, но уверенной по игре виктории над «Сейбрз», которая, повторяю, без Шестеркина была бы невозможна, парни с Бродвея набрали 38 очков и лишь на три отстают от «Бостона», занимающего граничное четвертое место. У «Брюинз» впереди 23 тура, у «Рейнджерс» - 20. Все в руках Шестеркина и Панарина, Бучневича и Зибанежада, Строма и Фокса, Крайдера и Какко с Лафреньером – ну когда-нибудь молодые львы Большого яблока ведь должны рявкнуть!

А пока Дэвид Куинн не устает нахваливать воспитанника «Спартака»:

- Я видел парня, который был готов остановить любую брошенную в него шайбу (после сегодняшней победы над «Баффало»).

- Послушайте, в НХЛ, да и вообще на любом уровне, необходимы надежные вратари. Мне все равно, кто на другой стороне. Нам нужен голкипер, в котором мы уверены, который не подведет. Сейчас у нас, безусловно, есть нечто большее, чем просто хороший вратарь. Шести сегодня был великолепен. Мы не забудем об этом (после победы 31 марта над «Вашингтоном» - 5:2).

- Я работал с ним некоторое время в «Хартфорде» и знаю, насколько хорош он был в АХЛ прошлом сезоне. Иногда бывает трудно вернуться после травмы, порой этот процесс затягивается. Но этот парень никогда меня не удивляет: Шести всегда готов на сто процентов. Что отличает его от всех остальных – игровое мышление. Никогда не встречал вратаря, который столь здорово читает игру. Он знает, что будет дальше, потому так и надежен, - поддержал шефа тренер фарм-клуба Крис Ноблох, подменявший на капитанском мостике Куинна, когда тот угодил в ковид-протокол.

- Так держать, Игорь! – остается добавить всем российским болельщикам. – Не сбавляй темпа, Кирилл!

Перефразируя пролетарского поэта:

А мне

в действительности

единственное надо –

чтоб больше дебютантов

наших в НХЛ было –

хороших

и разных.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Умер участник двух чемпионатов мира по футболу Валентин Афонин"ВКонтакте" выпустила первое за пять лет обновление приложения для iPadТрусова рассказала о целях на олимпийский сезонАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика