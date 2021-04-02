В списках не значатся. Почему наш легион НХЛ погружает в олимпийский пессимизм

В интересную игру рубятся наши футбольные болельщики. Всякий раз перед новым турниром их одолевает необъяснимый заряд оптимизма. Вроде бы все уже ясно с уровнем игроков, тренеров и самого футбола, который показывает российская команда, но ожиданий от этого меньше не становится. Игра «обмани самого себя» идет на ура. Скоро той же забавой – этаким садо-фанатизмом - заразятся наши любители хоккея.

Игры в Пекине почти на носу. Меньше года осталось до Олимпиады-2022. Энхаэловцам, будем надеяться, туда ехать разрешат. Если, конечно, с пандемией все будет более-менее. Глядя на соседний китайцам Токио, готовящийся принять летние Игры, хочется верить в то, что большой спортивный праздник все-таки состоится. После окончания сезона тогда начнут все дружно прикидывать олимпийские составы и прогнозировать возможные результаты той или иной сборной. Нет никаких сомнений, что на русского болельщика снова найдет затмение, и меньше чем на первое место мы не согласимся.

У нас же есть Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Капризов... С началом нынешней заокеанской регулярки, помнится, было много разговоров, как мощно наш легион с новичками из КХЛ вошел в сезон. Какая у него была на родине чудесная пресса. Создавалось даже ощущение, что это не североамериканская лига – российская. Что дня не проходит без подвигов наших героев. Что вся НХЛ только и делает, что считает дни, когда Ови догонит Гретцки с его вечным рекордом по голам. Но смотришь на статистику хоккеистов среди лучших по показателям и понимаешь, что не русские задают тон в лиге. Весь этот славный российский отряд не на первых ролях.

Открываем для начала список лучших бомбардиров на 2 апреля. И обнаруживаем там первого россиянина на 21-м месте. Артемий Панарин, пропустивший десяток матчей из-за ретро-наезда Андрея Назарова (не будем напоминать всем известную историю), в 25 матчах набрал 34 (9+25) очка. Результат прекрасный. Не случись непредвиденного простоя, можно не сомневаться, что нападающий «Рейнджерс» стоял бы выше в табели о рангах. Однако до лидера – Коннора Макдэвида с его 63 (21+42) очками все равно не дотянулся бы. Но Панарин у нас один. И еще не факт, что его позовут в сборную с учетом политических взглядов Артемия, которые, как всем известно, идут вразрез с политикой партии.

Следующим в списке из наших идет одноклубник Панарина Павел Бучневич – 32 (14+18), а его позиция под номером 34. Всего два русских в топ-36 (у кого не менее 32 баллов). Включили Бучневича, чтобы не так грустно смотрелся в одиночестве Артемий. Но не густо, чего уж там. При этом канадцев – 16, американцев – 8, по три финна и шведа, по одному представителю Германии, Дании, Словении и Чехии.