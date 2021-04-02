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Италия - Серия B 2-й тайм, 83' Пескара 1 Пиза 0 П1 1.20 Х 5.60 П2 22.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 87' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 7.70 Х 1.16 П2 12.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 43' Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 3.50
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.97 Х 3.70 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 11' Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.30
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Аякс-2 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Волендам 0 Камбюр 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Утрехт-2 0 П1 2.17 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Эйндховен 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Хелмонд Спорт 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 2.14 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эксельсиор 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 1.69 Х 4.30 П2 4.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Ден Босх 0 Осс 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Де Графсхап 0 Дордрехт 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 НЕК Неймеген 0
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Райо Вальекано 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Бирмингем Сити 0 Суонси Сити 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.50
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Уэска 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Португалия - Примейра 22:30 Насьонал 0 Портимоненсе 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
Португалия - Сегунда 22:30 Пенафиел 0 Академику 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.00
В списках не значатся. Почему наш легион НХЛ погружает в олимпийский пессимизм
02 апреля 19:19
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: NHL

В списках не значатся. Почему наш легион НХЛ погружает в олимпийский пессимизм

В числе лучших по показателям лиги слишком мало российских хоккеистов, и это тревожит.

В интересную игру рубятся наши футбольные болельщики. Всякий раз перед новым турниром их одолевает необъяснимый заряд оптимизма. Вроде бы все уже ясно с уровнем игроков, тренеров и самого футбола, который показывает российская команда, но ожиданий от этого меньше не становится. Игра «обмани самого себя» идет на ура. Скоро той же забавой – этаким садо-фанатизмом - заразятся наши любители хоккея.

Игры в Пекине почти на носу. Меньше года осталось до Олимпиады-2022. Энхаэловцам, будем надеяться, туда ехать разрешат. Если, конечно, с пандемией все будет более-менее. Глядя на соседний китайцам Токио, готовящийся принять летние Игры, хочется верить в то, что большой спортивный праздник все-таки состоится. После окончания сезона тогда начнут все дружно прикидывать олимпийские составы и прогнозировать возможные результаты той или иной сборной. Нет никаких сомнений, что на русского болельщика снова найдет затмение, и меньше чем на первое место мы не согласимся.

У нас же есть Овечкин, Малкин, Панарин, Кучеров, Капризов... С началом нынешней заокеанской регулярки, помнится, было много разговоров, как мощно наш легион с новичками из КХЛ вошел в сезон. Какая у него была на родине чудесная пресса. Создавалось даже ощущение, что это не североамериканская лига – российская. Что дня не проходит без подвигов наших героев. Что вся НХЛ только и делает, что считает дни, когда Ови догонит Гретцки с его вечным рекордом по голам. Но смотришь на статистику хоккеистов среди лучших по показателям и понимаешь, что не русские задают тон в лиге. Весь этот славный российский отряд не на первых ролях.

Открываем для начала список лучших бомбардиров на 2 апреля. И обнаруживаем там первого россиянина на 21-м месте. Артемий Панарин, пропустивший десяток матчей из-за ретро-наезда Андрея Назарова (не будем напоминать всем известную историю), в 25 матчах набрал 34 (9+25) очка. Результат прекрасный. Не случись непредвиденного простоя, можно не сомневаться, что нападающий «Рейнджерс» стоял бы выше в табели о рангах. Однако до лидера – Коннора Макдэвида с его 63 (21+42) очками все равно не дотянулся бы. Но Панарин у нас один. И еще не факт, что его позовут в сборную с учетом политических взглядов Артемия, которые, как всем известно, идут вразрез с политикой партии.

Следующим в списке из наших идет одноклубник Панарина Павел Бучневич – 32 (14+18), а его позиция под номером 34. Всего два русских в топ-36 (у кого не менее 32 баллов). Включили Бучневича, чтобы не так грустно смотрелся в одиночестве Артемий. Но не густо, чего уж там. При этом канадцев – 16, американцев – 8, по три финна и шведа, по одному представителю Германии, Дании, Словении и Чехии.

У защитников картина для нас еще печальнее. Михаил Сергачев из «Тампы» единственный наш заметный оборонец-бомбардир: 36 матчей, 22 (2+20) очка и двадцатое место. Тех, у кого как минимум не меньше 20 баллов, в лиге еще 27 человек. 15 из них провели игр меньше, чем Михаил. 13 канадцев, 9 американцев, два шведа, чех и швейцарец.

В топ-20 среди снайперов из россиян один Александр Овечкин, среди ассистентов в первой двадцатке один Панарин. Артемий замыкает также топ-50 по такому важнейшему показателю как «плюс/минус» со своими «+11». Выше в этом списке из наших нет вообще ни-ко-го!

Так с кем будем побеждать в Пекине? С людьми из четвертого-пятого десятка текущих рейтингов? Ну, хорошо, добавим сюда Никиту Кучерова, который после операции пропускает регулярный чемпионат-2021, он настоящая звезда лиги, но зато вычтем получившего международную дисквалификацию за прием кокаина Евгения Кузнецова. Больше-то не на кого надеяться. Разве что на чудо-вратарей.

На днях российских голкиперов, сыгравших в сезоне в НХЛ, стало уже 11 – после того как Иван Просветов дебютировал за «Аризону» в матче с «Колорадо». Жаль, всех месте выпустить нельзя. Тогда наши шансы на золото Пекина резко бы возросли.

источник: «Советский спорт»
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