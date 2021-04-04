Зигзаги удачи: миллиметр Панарина, десятая доля секунды Трубы, промах по пустому углу Кравцова

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Португалия - Сегунда перерыв Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.95 Х 2.60 П2 5.20
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 19' Саутгемптон 0 Бёрнли 1 П1 3.80 Х 3.50 П2 1.95
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 18' Урал 1 Арсенал 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 6.90
Франция - Лига 1 1-й тайм, 19' Анже 0 Монпелье 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 4.00
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.27
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.60 Х 3.50 П2 2.65
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.00 Х 3.20 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 5.90
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.16
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.90
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.40 Х 3.40 П2 3.10
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 4.00 П2 1.67
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 41.0 Х 17.0 П2 1.05
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.80
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Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
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Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.35 Х 3.20 П2 3.40
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Ростов 0 Спартак М 0 П1 3.90 Х 3.40 П2 2.12
Зигзаги удачи: миллиметр Панарина, десятая доля секунды Трубы, промах по пустому углу Кравцова
04 апреля 13:41
автор: Виталий Славин
автор фото: NHL

Зигзаги удачи: миллиметр Панарина, десятая доля секунды Трубы, промах по пустому углу Кравцова

Ярким получился дебют в НХЛ 48-го в сезоне россиянина. Хотя Виталий Кравцов и не отличился, матч «Рейнджерс» против «Баффало» выдался на загляденье.

- Это очень добротный нападающий, - комментирует премьеру земляка Панарин. – Поначалу он немного нервничал, играл так, чтобы не ошибиться, но старался работать на команду. У него был хороший шанс в концовке... Но мы в любом случае очень рады, что он в команде.

- Для дебюта он выглядел хорошо, был вовлечен в игру и продемонстрировал хорошее движение, - добавляет тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. – В основном мне понравилось его сочетание с Лафреньером и Хытилом. Рад за него. Думаю, он хорошо отработал.

А вот мне не очень понравилось. Химией в этом звене уральца с чехом и юным канадским сверх всякой меры распиаренным дарованием даже близко не пахнет. Да, Виталий долго входил в игру, привыкал к скоростям, размерам площадки. Но в принципе это нормально. Беда в том, что оба партнера ему совершенно не помогали! Особенно Лафреньер: ждать от него паса – гиблое дело.

Примерно так, по словам Вячеслава Фетисова, в «Калгари» начинал самый звездный в истории НХЛ челябинец Сергей Макаров. Как позже возмущался знаменитый капитан ЦСКА и сборной Союза, при контратаках «Флеймз» Макаров никогда не получал от соратников обратной передачи.

Тем не менее при счете 2:2 за пару минут до конца третьего периода Кравцову представился великолепный шанс отметить старт в НХЛ победным голом. После щелчка Зибанежада шайба от вратаря Ульмарка отскочила прямо на клюшку россиянину напротив открытого угла. Тому, правда, пришлось за ней тянуться и добавлять в падении. Потому и не поднял шайбу, которую швед в последний момент остановил рукой на ленточке. Увы и ах!

Всего Виталий нанес три броска, но два остальных – чисто для галочки. Откатал 10 минут 45 секунд в течение 14 смен. Распределил их Куинн крайне неравномерно: в первом периоде – 6 смен (общее время – 4:43), во втором – 2 (1:51), в третьем – 6 (4:11). В овертайме тренер выпустить новичка не рискнул.

В общем, ставлю экс-нападающему «Трактору» за первый матч «удовлетворительно». А солировали, как всегда, Хлебушек и Шести. Панарин вколотил обе шайбы гостей после эффектных щелчков с ходу, а Шестеркин, по обыкновению, подчищал многочисленные ляпы полевых ньюйоркцев. Как и двумя днями ранее в предыдущем стыке с «Сейбрз», минимальный перевес «синие рубашки» упустили под самый занавес. Швед Олофссон при попустительстве защитников прямой наводкой расстрелял ворота «Рейнджерс» на 57-й минуте. 2:2. В серии буллитов удача сопутствовала «клинкам».

Но все могло сложиться иначе, если бы хронометрист в любом эпизоде второго периода на пару мгновений раньше остановил бы секундомер. А произошло вот что. За 1,9 секунды до второго перерыва судьи назначили вбрасывание в правом круге зоны «Баффало». На точку встал Бучневич против Миттельстадта. Все четыре его партнера расположились в линию в центре напротив ворот Ульмарка. Но Павел выиграл вбрасывание вправо к борту, где никого из хозяев не было. Миллер оттуда мгновенно прострелил на пятак, а Труба замкнул на дальней штанге – вуаля!

Мат-красавец в три хода на флажке? Нет! Он, как в шахматах, к сожалению, уже упал, когда шайба еще только подлетала к ленточке. Не хватило одной, максимум двух десятых долей секунды?! Иначе бы счет стал 3:1 в пользу бродвейцев, что почти гарантировало общий успех.

Судьба таким образом отыгралась за эпизод на 38-й минуте. После блестящей комбинации гостей Панарин из того самого офиса №8 поставил восклицательный знак вантаймером – 2:1. «Сейбрз» не согласились и взяли тренерский запрос на офсайд. Лайнсмены крутили остановку шайбы Хлебушком на синей линии и так и сяк. Причем стоп-кадр выводили на видеокуб арены. Артемий рассматривал его вместе с Зибанежадом. Судя по грустной реакции россиянина, оба уже не рассчитывали на вердикт в их пользу. Очень все было на тоненького. Однако судьи постановили, что шайба полностью все-таки не пересекла линию. Хороший гол! А «Баффало» - две минуты штрафа за затяжку времени.

Ну а что было дальше, вы уже знаете.

источник: «Советский спорт»
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