Зигзаги удачи: миллиметр Панарина, десятая доля секунды Трубы, промах по пустому углу Кравцова

- Это очень добротный нападающий, - комментирует премьеру земляка Панарин. – Поначалу он немного нервничал, играл так, чтобы не ошибиться, но старался работать на команду. У него был хороший шанс в концовке... Но мы в любом случае очень рады, что он в команде.
- Для дебюта он выглядел хорошо, был вовлечен в игру и продемонстрировал хорошее движение, - добавляет тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. – В основном мне понравилось его сочетание с Лафреньером и Хытилом. Рад за него. Думаю, он хорошо отработал.
А вот мне не очень понравилось. Химией в этом звене уральца с чехом и юным канадским сверх всякой меры распиаренным дарованием даже близко не пахнет. Да, Виталий долго входил в игру, привыкал к скоростям, размерам площадки. Но в принципе это нормально. Беда в том, что оба партнера ему совершенно не помогали! Особенно Лафреньер: ждать от него паса – гиблое дело.
Примерно так, по словам Вячеслава Фетисова, в «Калгари» начинал самый звездный в истории НХЛ челябинец Сергей Макаров. Как позже возмущался знаменитый капитан ЦСКА и сборной Союза, при контратаках «Флеймз» Макаров никогда не получал от соратников обратной передачи.
Тем не менее при счете 2:2 за пару минут до конца третьего периода Кравцову представился великолепный шанс отметить старт в НХЛ победным голом. После щелчка Зибанежада шайба от вратаря Ульмарка отскочила прямо на клюшку россиянину напротив открытого угла. Тому, правда, пришлось за ней тянуться и добавлять в падении. Потому и не поднял шайбу, которую швед в последний момент остановил рукой на ленточке. Увы и ах!
Всего Виталий нанес три броска, но два остальных – чисто для галочки. Откатал 10 минут 45 секунд в течение 14 смен. Распределил их Куинн крайне неравномерно: в первом периоде – 6 смен (общее время – 4:43), во втором – 2 (1:51), в третьем – 6 (4:11). В овертайме тренер выпустить новичка не рискнул.
В общем, ставлю экс-нападающему «Трактору» за первый матч «удовлетворительно». А солировали, как всегда, Хлебушек и Шести. Панарин вколотил обе шайбы гостей после эффектных щелчков с ходу, а Шестеркин, по обыкновению, подчищал многочисленные ляпы полевых ньюйоркцев. Как и двумя днями ранее в предыдущем стыке с «Сейбрз», минимальный перевес «синие рубашки» упустили под самый занавес. Швед Олофссон при попустительстве защитников прямой наводкой расстрелял ворота «Рейнджерс» на 57-й минуте. 2:2. В серии буллитов удача сопутствовала «клинкам».
Но все могло сложиться иначе, если бы хронометрист в любом эпизоде второго периода на пару мгновений раньше остановил бы секундомер. А произошло вот что. За 1,9 секунды до второго перерыва судьи назначили вбрасывание в правом круге зоны «Баффало». На точку встал Бучневич против Миттельстадта. Все четыре его партнера расположились в линию в центре напротив ворот Ульмарка. Но Павел выиграл вбрасывание вправо к борту, где никого из хозяев не было. Миллер оттуда мгновенно прострелил на пятак, а Труба замкнул на дальней штанге – вуаля!
Мат-красавец в три хода на флажке? Нет! Он, как в шахматах, к сожалению, уже упал, когда шайба еще только подлетала к ленточке. Не хватило одной, максимум двух десятых долей секунды?! Иначе бы счет стал 3:1 в пользу бродвейцев, что почти гарантировало общий успех.
Судьба таким образом отыгралась за эпизод на 38-й минуте. После блестящей комбинации гостей Панарин из того самого офиса №8 поставил восклицательный знак вантаймером – 2:1. «Сейбрз» не согласились и взяли тренерский запрос на офсайд. Лайнсмены крутили остановку шайбы Хлебушком на синей линии и так и сяк. Причем стоп-кадр выводили на видеокуб арены. Артемий рассматривал его вместе с Зибанежадом. Судя по грустной реакции россиянина, оба уже не рассчитывали на вердикт в их пользу. Очень все было на тоненького. Однако судьи постановили, что шайба полностью все-таки не пересекла линию. Хороший гол! А «Баффало» - две минуты штрафа за затяжку времени.
Ну а что было дальше, вы уже знаете.