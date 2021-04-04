Зигзаги удачи: миллиметр Панарина, десятая доля секунды Трубы, промах по пустому углу Кравцова

- Это очень добротный нападающий, - комментирует премьеру земляка Панарин. – Поначалу он немного нервничал, играл так, чтобы не ошибиться, но старался работать на команду. У него был хороший шанс в концовке... Но мы в любом случае очень рады, что он в команде.

- Для дебюта он выглядел хорошо, был вовлечен в игру и продемонстрировал хорошее движение, - добавляет тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. – В основном мне понравилось его сочетание с Лафреньером и Хытилом. Рад за него. Думаю, он хорошо отработал.

А вот мне не очень понравилось. Химией в этом звене уральца с чехом и юным канадским сверх всякой меры распиаренным дарованием даже близко не пахнет. Да, Виталий долго входил в игру, привыкал к скоростям, размерам площадки. Но в принципе это нормально. Беда в том, что оба партнера ему совершенно не помогали! Особенно Лафреньер: ждать от него паса – гиблое дело.

Примерно так, по словам Вячеслава Фетисова, в «Калгари» начинал самый звездный в истории НХЛ челябинец Сергей Макаров. Как позже возмущался знаменитый капитан ЦСКА и сборной Союза, при контратаках «Флеймз» Макаров никогда не получал от соратников обратной передачи.

Тем не менее при счете 2:2 за пару минут до конца третьего периода Кравцову представился великолепный шанс отметить старт в НХЛ победным голом. После щелчка Зибанежада шайба от вратаря Ульмарка отскочила прямо на клюшку россиянину напротив открытого угла. Тому, правда, пришлось за ней тянуться и добавлять в падении. Потому и не поднял шайбу, которую швед в последний момент остановил рукой на ленточке. Увы и ах!