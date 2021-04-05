Купер без Хедмана наверняка бы поплыл, а Хартли потери Емелина даже не заметил

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Миннесота Тимб 0 Сакраменто Кин 0 П1 2.35 П2 1.63
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Рэптор 0 Вашингтон Уиза 0 П1 1.55 П2 2.50
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Даллас Маверик 0 Юта Джаз 0 П1 2.85 П2 1.45
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Бруклин Нетс 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.44 П2 2.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.23 Х 4.30 П2 2.70
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Сан-Антонио Сп 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.23 П2 4.40
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Филадельфия Фл 0 П1 1.92 Х 4.30 П2 3.40
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Виннипег Джетс 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.71 Х 4.60 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Оклахома-Сити 0 Детройт Пистон 0 П1 2.25 П2 1.67
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Финикс Санз 0 П1 8.00 П2 1.09
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Вегас Голден Н 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.10
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Колорадо Эвела 0 П1 3.60 Х 4.30 П2 1.84
Аргентина - Примера 03:15 Банфилд 0 Эстудиантес 0 П1 5.30 Х 3.60 П2 1.64
НХЛ - регулярный чемпионат 04:30 Калгари Флэймз 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.98
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Аризона Койотс 0 П1 2.20 Х 4.00 П2 2.85
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 ЦСКА 0 П1 2.60 Х 3.70 П2 2.50
Германия - Бундеслига 20:00 Бавария 0 Меди Байройт 0
Еврокубок 20:00 Монако 0 Гран Канария 0 П1 1.50 П2 2.60
Португалия - Сегунда 21:00 Каза Пия 0 Шавиш 0
Англия - Чемпионшип 21:00 Брентфорд 0 Бирмингем Сити 0 П1 1.55 Х 4.00 П2 7.10
Англия - Чемпионшип 21:45 Норвич Сити 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.42 Х 4.70 П2 8.40
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.28 П2 3.65
Лига чемпионов 22:00 Реал Мадрид 0 Ливерпуль 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.65
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 Боруссия Д 0 П1 1.37 Х 5.50 П2 8.80
Купер без Хедмана наверняка бы поплыл, а Хартли потери Емелина даже не заметил
05 апреля 23:41
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Авангард"

Купер без Хедмана наверняка бы поплыл, а Хартли потери Емелина даже не заметил

И зачем в финалах конференций до четырех побед играют? Уже сейчас при счете в сериях 0-2 Брагину и Квартальнову впору выкидывать полотенце. Или СКА и «Ак Барс» не согласны?

А вот вы представьте, что в полуфинале Кубка Стэнли-2020 у «Тампы» угодил бы в лазарет Хедман. Справились бы без шведской глыбы с «Айлендерс» Сергачев, Макдона, Чернак, Богосян и их тренер Купер? Не факт! Недаром как раз Хедмана признали MVP плей-офф-2020.

Но разве роль Емелина в «Авангарде» меньше? Все-таки в этом Кубке Гагарина у капитана омичей среднее ледовое время под 21 минуту за матч. А по силовым приемам – 25 среди защитников ему равных нет. Для сравнения: у Покки и Каски – по 2 хита, Готовца – 4, Шарипзянова – 10, Береглазова – 18. Но все они провели на игру больше, потому что Алексей сегодня на лед не вышел из-за «повреждения нижней части тела». Его заменил неигравший с января Гончаров. Что-нибудь изменилось? В обороне сибиряков обнаружились черные дыры или хотя бы дырочки? Не-а. Вот вам и оценка работы тренера. Действует система, которая потери одного бойца не замечает.

У «Ак Барса» не так. Ну, во-первых, после слитого позавчера в одну калитку стартового поединка восточного финала Дмитрий Квартальнов не придумал и не предъявил ни одного нового контраргумента. Хотя возвращение Зарипова напрашивалось. Да, 40-летний нападающий может не поспевать за резвыми партнерами и оппонентами, зато Данис может исполнить. Недаром наколотил в чемпионатах страны столько же шайб, сколько Борис Михайлов. Будь он на месте Доуса в большинстве в первом периоде, по пустому углу бы точно не промахнулся, как это умудрился сделать канадец. А тогда встреча №2 могла бы пойти по иному сценарию.

А во-вторых, порвалось у волжан именно там, где тонко. Причем сразу по трем позициям.

1. Обе пропущенные шайбы на совести юниоров казанцев – 19-летнего нападающего Сафонова и 20-летнего защитника Журавлева. То есть, в отличие от Хартли, Квартальнов не сумел замаскировать слабости своей команды. Сафонов проспал подключение из глубины защитника гостей Готовца, за опеку которого отвечает левый форвард, и белорус открыл счет. Журавлев из-за технического брака сфолил на Дедунове. «Ястребам» хватило 32 секунд, чтоб реализовать большинство, чем фактически подписать приговор «барсам».

2. Первому голу гостей предшествовал полупросчет опытного Петрова. Наглядная иллюстрация, почему у ЦСКА за весь вчерашний матч набралось лишь два силовых приема. Потому что они не должны быть самоцелью. В большинстве случаев куда полезнее сыграть строго позиционно, уделить все внимание разбору оппонентов, чем безоглядно лезть в стык. Что сделал Петров? Воткнулся на правом полуборте своей зоны в Толчинского, когда тот уже отпасовал Найту, и на пару мгновений выключился из игры. Потому не заметил, как сразу после единоборства Толчинский побежал на смену. То есть Петров утратил контроль над тем, что происходит на льду. Ибо оказался спиной к большей части своей зоны. Да, за Готовца он не отвечал, но, если бы продолжал следить за Толчинским, мог бы заметить рывок Готовца и подсказать Сафонову.

3. 19-31. Чистая победа «Авангарда» по блокированным броскам. Помните, как гости вколотили вторую шайбу? Каски зарядил от синей, Костин переправил с пятака. На прямой между двумя этими точками находился центрфорвард Кормье, однако даже попытки не сделал принять шайбу на себя. Кстати, канадец никак не отреагировал и на разрезающую передачу Найт – Готовец.

И все-таки будем верить, что Валерий Брагин со СКА и Дмитрий Квартальнов с «барсами» не сдадутся досрочно. Ведь все козыри противников – на ладони. Неужели маститые специалисты не сумеют придумать противоядие?

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Кубок Стэнли может вновь пройти в "пузыре"ЦСКА вновь выиграл у СКААнна Щербакова рассказала, почему в произвольной программе на ЧМ-2021 исполнила один квадрат, а не дваУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почемуАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
«Муктара сильно оскорбили, он убит». Реакция на расистский скандал с командой Черышева
Матч Примеры «Кадис» - «Валенсия» (2:1), состоявшийся 4 апреля, был прерван после оскорблений на расовой почве в адрес игрока гостей. История обязательно получит продолжение.
Капитаном на Евро будет Дзюба, новых лиц там не увидим. Главное из интервью Черчесова
Станислав Черчесов в воскресенье раздавал интервью. «Плеймейкер» собрал самые интересные высказывания главного тренера сборной России в беседах с «Матч ТВ» и «Чемпионатом».
Невероятно, но Орзул снова победила Нагучева. Итоги 4-го раунда «Битвы полов»
Телеведущая Мария Орзул ошиблась лишь в одном из пяти прогнозов на матчи футбольного уик-энда и повела уже со счетом 4:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
Мусорные шайбы тоже считаются. Овечкин забил гол №725, до Дионна осталось шесть
«Вашингтон» победил в гостях «Нью-Джерси» (5:4) благодаря семи очкам российских легионеров.
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика