Купер без Хедмана наверняка бы поплыл, а Хартли потери Емелина даже не заметил

А вот вы представьте, что в полуфинале Кубка Стэнли-2020 у «Тампы» угодил бы в лазарет Хедман. Справились бы без шведской глыбы с «Айлендерс» Сергачев, Макдона, Чернак, Богосян и их тренер Купер? Не факт! Недаром как раз Хедмана признали MVP плей-офф-2020.

Но разве роль Емелина в «Авангарде» меньше? Все-таки в этом Кубке Гагарина у капитана омичей среднее ледовое время под 21 минуту за матч. А по силовым приемам – 25 среди защитников ему равных нет. Для сравнения: у Покки и Каски – по 2 хита, Готовца – 4, Шарипзянова – 10, Береглазова – 18. Но все они провели на игру больше, потому что Алексей сегодня на лед не вышел из-за «повреждения нижней части тела». Его заменил неигравший с января Гончаров. Что-нибудь изменилось? В обороне сибиряков обнаружились черные дыры или хотя бы дырочки? Не-а. Вот вам и оценка работы тренера. Действует система, которая потери одного бойца не замечает.

У «Ак Барса» не так. Ну, во-первых, после слитого позавчера в одну калитку стартового поединка восточного финала Дмитрий Квартальнов не придумал и не предъявил ни одного нового контраргумента. Хотя возвращение Зарипова напрашивалось. Да, 40-летний нападающий может не поспевать за резвыми партнерами и оппонентами, зато Данис может исполнить. Недаром наколотил в чемпионатах страны столько же шайб, сколько Борис Михайлов. Будь он на месте Доуса в большинстве в первом периоде, по пустому углу бы точно не промахнулся, как это умудрился сделать канадец. А тогда встреча №2 могла бы пойти по иному сценарию.

А во-вторых, порвалось у волжан именно там, где тонко. Причем сразу по трем позициям.

1. Обе пропущенные шайбы на совести юниоров казанцев – 19-летнего нападающего Сафонова и 20-летнего защитника Журавлева. То есть, в отличие от Хартли, Квартальнов не сумел замаскировать слабости своей команды. Сафонов проспал подключение из глубины защитника гостей Готовца, за опеку которого отвечает левый форвард, и белорус открыл счет. Журавлев из-за технического брака сфолил на Дедунове. «Ястребам» хватило 32 секунд, чтоб реализовать большинство, чем фактически подписать приговор «барсам».