Роман Ротенберг и дело всей жизни. Главе штаба сборной России по хоккею - 40

… Это было ровно 6 лет назад в столичном ледовом дворце на Ленинградке. Роман Ротенберг выходил из ликующей гостевой раздевалки. Его СКА только что вошел в историю – выиграл кубковый финал Запада у московских армейцев, хотя по ходу серии горел 0-3. Такого потрясающего победного перелома в российском плей-офф не случалось ни до, ни после.

Символично, что седьмой матч того незабываемого противостояния состоялся в день рождения Романа Ротенберга. 7 апреля. И завершился так, как мечтали и весь хоккейный Питер, и сам именинник. Разделив радость успеха с командой, он вышел из раздевалки и первым делом сказал:

- Такая победа - лучший подарок из всех, которые я когда-либо получал в день рождения.

В этой реплике – весь Роман Ротенберг. Человек, чьи дела, свершения, устремления и желания неразрывны с популярнейшим зимним спортом стране.

Дело всей жизни – хоккей. Хоккей – это его жизнь. Если мы говорим о сегодняшнем имениннике, то истинны и одна, и другая фраза.

Роману Ротенбергу сегодня исполнилось сорок. Есть примета, по которой эту круглую дату не празднуют. Но у главы штаба национальной сборной, первого вице-президента ФХР и вице-президента СКА в 2021-м – двойной юбилей. 30 лет назад в его жизни появился хоккей – дело, которому он по сей день отдает себя без остатка. Дело, в котором переплетены мечты о победе и любовь к игре, энтузиазм и системный многогранный труд, незатухающий азарт и упорство в каждодневном движении к целям.

И стремление постоянно улучшать, совершенствовать ту сферу, которую он выбрал для себя делом жизни. От огромной кипучей энергии Романа Ротенберга неотъемлем стратегический вектор. Сегодняшний юбиляр – образец нацеленности на созидание. Он этим созиданием горит. Отстроить, организовать, внедрить, запустить в работу – и обязательно проверить, как инновации дают результат, приносят пользу любимому виду спорта. Он продолжает жить по девизу, который когда-то озвучил публично. «Больше делай!»

Именно эта неутомимая созидательность и сделала Романа Ротенберга одним из немногих людей, чье имя неразрывно ассоциируется с самим понятием «российский хоккей».

СИСТЕМА РАБОТАЕТ

И она, кстати, уникальна даже по меркам мирового спорта. Ведь на его верхних, чемпионских «этажах» не так-то много людей, способных никогда не останавливаться на достигнутом. Одни успокаиваются после выигранных титулов, другие получают большой контракт и решают, что жизнь удалась, третьи по ходу движения вверх выгорают и перестают выходить из зоны комфорта.

А у Романа Ротенберга драйв не заканчивается никогда.

После двух побед СКА в Кубке Гагарина он не начал почивать на лаврах. Наоборот – лишь усилил управленческую активность, стал примером для всей КХЛ в новых областях генменджерской эффективности. Ведь именно Ротенберг успешнее всех справился с оптимизацией, вызванной появлением потолка зарплат. В новых реалиях клубная система Питера предстала удивительно сбалансирована – поскольку способна готовить и развивать талантливую русскую молодежь без ущерба задачам борьбы за высокие места.

Наконец-то вернув золото хоккейной Олимпиады в Россию, Ротенберг продолжает совершенствовать модель системного развития всего института национальных сборных страны. Не останавливаясь на завоеванных медалях и кубках, закладывает факторы будущих успехов. Прорывной инновационный подход национальной программы подготовки хоккеистов «Красная Машина». Опека, забота и дорога в большой хоккей для самых талантливых юниоров из нового поколения. Спасение талантливой молодежи от бездумного отъезда в Северную Америку. Все это работа, настоящую ценность которой широкие круги хоккейного сообщества поймут чуть позже. Когда будут обсуждать причины новых больших побед отечественной «шайбы».

Мы не зря подчеркнули, что у энергии Ротенберга – именно стратегический вектор. В отличие от большинства хоккейных топ-менеджеров, он способен по-настоящему смотреть вперед. Не гоняется за сиюминутными результатами в ущерб всему остальному. Благодаря поступательной работе на будущее российский хоккей обогащается кадрово. Игроки, которых никогда не рискнули бы поставить в основу большинство команд-фаворитов, получают шанс всей жизни именно в СКА. Это большая управленческая смелость. Ведь Кубок Гагарина по итогам сезона достается кому-то одному из претендентов. А спортсмены, выращенные в звезд, будут чемпионской гвардией российского хоккея на протяжении 15-20 лет.

МОЖЕТ ДЕРЖАТЬ УДАР

Ведь если разобраться, то созидательная активность Романа Ротенберга в тяжелом коронавирусном 2020-м стала для российского хоккея во многом спасительной. В условиях пандемии хоккей столкнулся с абсолютно реальной угрозой «потери лица», снижения интереса и падения цеховой привлекательности. Но от такого сценария свой любимый спорт спас именно сегодняшний юбиляр. Ведь самые громкие события, вернувшие хоккей в фокус особого внимания, оказались связаны именно с Романом Ротенбергом.

Это и сенсационное появление на тренерской скамейке СКА в дни, когда ковид выкосил основную команду. Возглавив питерскую молодежь, глава штаба чуть не одолел лучшую команду Востока «Ак Барс» в феерическом дебютном матче, а потом одержал несколько побед.

Это и самый успешный Евротур в истории сборной. Он начался с самого громкого события российской спортивной осени – Кубка Карьяла, где молодой состав национальной команды выиграл у элитных европейских соперников все три встречи. Он продолжился самыми яркими и рейтинговыми матчами всего хоккейного 2020-го, победным Кубком Первого канала. Да и февральские успехи стали очередным ледовым праздником.

Пока другие хоккейные деятели жаловались на коронавирус, Ротенберг с отрицательным влиянием пандемии боролся. Многие на его месте побоялись бы ответственности. Как тренерской, воплотившейся в появление на лавке СКА, так и управленческой – доверия молодежи в чемпионате КХЛ и в Евротуре. Глава штаба бояться и не думал. Ведь интересы хоккея для него всегда важнее.

ОТ КЛУБА К СБОРНОЙ

Сегодняшний юбиляр не только посвящает жизнь улучшению российского хоккея, но и растет вместе с ним сам. Обогащается новыми компетенциями, все глубже и эффективнее осваивает инструменты тренерского мастерства. Внедрение самой передовой тактики, тотального эффективного хоккея «пять впереди – пять сзади» мы видим как в СКА, так и в различных национальных сборных. Одним из ключевых участников работы по обогащению такими инновациями является именно Роман.

На протяжении десятилетий хоккейная Россия привыкла, что ледовый стиль команды полностью зависит только от главного тренера. Сейчас на наших глазах возводится и совершенствуется совсем другая система. Система преемственности, которая позволяет сохранять все лучшие наработки и обогащаться эффективными инструментами на непрерывной основе. В прежние годы мы наблюдали за многосторонним улучшением всех аспектов, связанных с деятельностью института национальный сборных: идеология, психология, передовой скаутинг и продвинутая аналитика. Сейчас понятно, что те сдвиги были лишь первым этапом инновационной модернизации. Вслед за которым внедряются более глубокие улучшения.

Ведь созидательная активность Романа Ротенберга не прекращается никогда.

Сегодня, в свой день рождения, он – по традиции – на острие хоккейного драйва. Его СКА привычно бьется с ЦСКА в финале Запада. А национальные сборные готовятся к главным стартам сезона. Юниорская команда, великолепное яркое поколение новых воспитанников российской системы, готовится лететь в США. Взрослой сборной тоже предстоит чемпионат мира.

Интересно, у кого из этих команд получится поздравить неутомимого хоккейного юбиляра лучше всего?