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Товарищеские матчи (сборные) 13:00 Молдавия 0 Украина 0
Португалия - Примейра 17:00 Пасуш де Ферре 0 Белененсеш 0
Португалия - Примейра 19:00 Витория Гимара 0 Морейренсе 0
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Альба 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 1.85 Х 4.00 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Ден Босх 0 П1 2.20 Х 3.80 П2 2.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эксельсиор 0 Дордрехт 0 П1 1.27 Х 5.70 П2 8.90
Португалия - Примейра 21:00 Тондела 0 Бенфика 0 П1 10.5 Х 5.50 П2 1.32
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Волендам 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 Утрехт-2 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 3.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 5.10
Товарищеские матчи (сборные) 21:15 Швейцария 0 Россия 0
Германия - Бундеслига 21:30 Хемниц 99 0 Гисен 46-е 0
Германия - Бундеслига 21:30 Бамберг 0 Людвигсбург 0
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Леванте 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Англия - Премьер-лига 22:00 Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.98
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Португалия - Примейра 23:15 Порту 0 Фамаликан 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Четыре шайбы Мичкова немцам, 23-й гол Капризова, «МЮ» громит «Рому», Вилков отстранен навсегда
30 апреля 08:03
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: Федерация хоккея России

Четыре шайбы Мичкова немцам, 23-й гол Капризова, «МЮ» громит «Рому», Вилков отстранен навсегда

В рубрике «Пока вы спали» о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

ЮНИОРЫ ВЫИГРАЛИ НА ЮЧМ У ГЕРМАНИИ

Юниорская сборная России на ЮЧМ в США выиграла у команды Германии – 6:1 благодаря покеру нападающего Матвея Мичкова. Счет в матче открыл Данила Юров, затем в начале второго периода Мичков забил лакросс-гол, а на 36-й минуте он уже оформил хет-трик. Четвертую свою шайбу российский вундеркинд забросил на 59-й минуте. Отличился в нашей команде также Илья Квочко.

Напомним, что 16-летний Мичков в первом матче на турнире против американцев сделал дубль. После трех игр у сборной России 6 очков. Ранее они выиграли у США в овертайме (7:6) и уступили в серии буллитов финнам (3:4). Звездно-полосатые в ночи одолели по буллитам чехов 2:1 и имеют также 6 очков.

ВАРЛАМОВ ШЕСТОЙ РАЗ В СЕЗОНЕ СЫГРАЛ НА НОЛЬ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне, на 60-й минуте переведя в овертайм игру с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ). Всего у нашего легионера 42 (23+19) очка. Капризов на один гол отстает от Александра Овечкина, пропустившего уже третью встречу «Вашингтона» кряду из-за травмы. В отсутствие своего капитана «Кэпиталз» уступили «Питтсбургу» в дополнительное время 4:5. Гол плюс пас у защитника «столичных» Дмитрия Орлова, которого назвали третьей звездой.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл на ноль шестой раз в сезоне и лидирует по этому показателю. Россиянин стал первой звездой матча с «Рейнджерс» (4:0). По пять «сухих» игр в чемпионате у вратаря «Тампы» Андрея Василевского, Филиппа Грубауэра из «Колорадо» и Марка-Андре Флери из «Вегаса».

«РОМА» НЕ УСТОЯЛА В МАТЧЕ С «МЮ», «ВИЛЬЯРРЕАЛ» ПОБЕДИЛ «АРСЕНАЛ»

«Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы разгромил на своем поле «Рому» - 6:2. Ничто не предвещало такого результата после первого тайма, который итальянцы выиграли 2:1. Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, но затем Пеллегрини с пенальти и Джеко вывели римлян вперед. Вторые 45 минут стали сущим кошмаром для гостей. Кавани и Фернандеш в итоге сделали по дублю и набрали по «2+2». Довершили избиение соперника Погба и Гринвуд. Ответный матч по сути становится формальностью.

В другом полуфинале интрига после первого матча жива. «Вильярреал» Унаи Эмери встречался с бывшей командой экс-тренера «Спартака» лондонским «Арсеналом» и добился победы с минимальным счетом 2:1. Испанцы ударно провели первую половину встречи, забив два мяча (Тригерос, Альбиоль). Но Пепе на 73-й минуте реализовал пенальти, оставив английскому клубу хорошие шансы в ответном поединке. В игре было два удаления. На 57-й минуте покинул поле игрок гостей Себальос, а на 80-й судьи уравняли составы, отправив в раздевалку Капу.

ВИЛКОВА ОТСТРАНИЛИ БЕЗ ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

РФС принял решение исключить Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода из списка арбитров на сезон-2020/21 и отстранить его от судейства без права восстановления. Предложение внес глава судейского комитета Ашот Хатарурянц, и оно было полностью поддержано.

Президент РФС Александр Дюков подчеркнул, что такое суровое наказание вызвано не только ошибками Вилкова в матче РПЛ «Локомотив» - «Ростов» (2:0). «Помните историю с отстранением Вилкова в прошлом году - тогда был разговор Ашота Хачатурянца и судьи, после чего его вернули к судейству. Сейчас были допущены ошибки, с учетом их и того разговора судейский комитет принял решение об отстранении, а исполком и бюро исполкома его поддержали. Это не событие одного матча, в котором были допущены две ключевые ошибки. Судейский комитет утратил доверие к Вилкову», - прокомментировал решение Дюков.

«БАРСА» ПОТЕРЯЛА ВАЖНЫЕ ОЧКИ

«Барселона» неожиданно оступилась в домашнем матче чемпионата Испании, проиграв «Гранаде» 1:2. Счет на 23-й минуте открыл Месси, но во втором тайме хозяева дважды пропустили. По ходу матча был удален главный тренер «Барсы» Рональд Куман, произнесший в адрес четвертого судьи фразу «Ну и тип».

Каталонский клуб упустил возможность выйти на первое место в Примере. У сине-гранатовых осталось 71 очко, как и у мадридского «Реала», но «сливочные» идут вторыми по дополнительным показателям. Лидирует «Атлетико» - 73. До конца турнира остается пять туров.

источник: «Советский спорт»
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