Четыре шайбы Мичкова немцам, 23-й гол Капризова, «МЮ» громит «Рому», Вилков отстранен навсегда

ЮНИОРЫ ВЫИГРАЛИ НА ЮЧМ У ГЕРМАНИИ

Юниорская сборная России на ЮЧМ в США выиграла у команды Германии – 6:1 благодаря покеру нападающего Матвея Мичкова. Счет в матче открыл Данила Юров, затем в начале второго периода Мичков забил лакросс-гол, а на 36-й минуте он уже оформил хет-трик. Четвертую свою шайбу российский вундеркинд забросил на 59-й минуте. Отличился в нашей команде также Илья Квочко.

Напомним, что 16-летний Мичков в первом матче на турнире против американцев сделал дубль. После трех игр у сборной России 6 очков. Ранее они выиграли у США в овертайме (7:6) и уступили в серии буллитов финнам (3:4). Звездно-полосатые в ночи одолели по буллитам чехов 2:1 и имеют также 6 очков.

ВАРЛАМОВ ШЕСТОЙ РАЗ В СЕЗОНЕ СЫГРАЛ НА НОЛЬ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23-ю шайбу в сезоне, на 60-й минуте переведя в овертайм игру с «Сент-Луисом» (4:5 ОТ). Всего у нашего легионера 42 (23+19) очка. Капризов на один гол отстает от Александра Овечкина, пропустившего уже третью встречу «Вашингтона» кряду из-за травмы. В отсутствие своего капитана «Кэпиталз» уступили «Питтсбургу» в дополнительное время 4:5. Гол плюс пас у защитника «столичных» Дмитрия Орлова, которого назвали третьей звездой.

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов сыграл на ноль шестой раз в сезоне и лидирует по этому показателю. Россиянин стал первой звездой матча с «Рейнджерс» (4:0). По пять «сухих» игр в чемпионате у вратаря «Тампы» Андрея Василевского, Филиппа Грубауэра из «Колорадо» и Марка-Андре Флери из «Вегаса».

«РОМА» НЕ УСТОЯЛА В МАТЧЕ С «МЮ», «ВИЛЬЯРРЕАЛ» ПОБЕДИЛ «АРСЕНАЛ»

«Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы разгромил на своем поле «Рому» - 6:2. Ничто не предвещало такого результата после первого тайма, который итальянцы выиграли 2:1. Фернандеш открыл счет на 9-й минуте, но затем Пеллегрини с пенальти и Джеко вывели римлян вперед. Вторые 45 минут стали сущим кошмаром для гостей. Кавани и Фернандеш в итоге сделали по дублю и набрали по «2+2». Довершили избиение соперника Погба и Гринвуд. Ответный матч по сути становится формальностью.