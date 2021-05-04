ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Брешия 0 П1 2.32 Х 3.40 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Кремонезе 0 П1 2.16 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Лечче 0 П1 2.45 Х 3.00 П2 3.30
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Венеция 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.55
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Фрозиноне 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Асколи 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.37 Х 5.00 П2 8.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Зандхаузен 0
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 ПСЖ 0 П1 1.68 Х 4.50 П2 4.80
Россия в полуфинале ЮЧМ сыграет с финнами, Овечкин снова травмировался, Зарема в совдире «Спартака»
04 мая 08:30
автор: Дмитрий Кузнецов

Россия в полуфинале ЮЧМ сыграет с финнами, Овечкин снова травмировался, Зарема в совдире «Спартака»

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

Мичков забросил на ЮЧМ уже 10 шайб

Юниорская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира в США. В четвертьфинале наша команда победила белорусов – 5:2. Матч получился упорным. Россияне добились комфортного преимущества 3:0 (Мичков, Юров, Дуда), однако соперник еще во втором периоде сократил разрыв до минимума. Перелом наступил в третьей 20-минутке после того, как наши нападающие Мирошниченко и Гайдамак воспользовались ошибками белорусских хоккеистов. Отметим, что Матвей Мичков забросил уже 10-ю шайбу на турнире.

В других четвертьфиналах Швеция победила США – 5:2, Канада – Чехию – 10:3, Финляндия – Швейцарию – 2:0. В полуфинале Россия сыграет с финнами, которым проиграла в группе по буллитам 3:4. Встреча начнется 6 мая в 4 утра по московскому времени. Второй полуфинал Канада – Швеция пройдет в тот же день (00:00 мск).

Овечкин провел на льду 39 секунд, Кузнецова и Самсонова отстранили от игры

Богатым на события стал матч «Рейнджерс» – «Вашингтон» (3:6). Увы, большинство из них было со знаком минус для наших легионеров. Александр Овечкин поторопился выйти на лед. Капитан «Вашингтона» провел всего 39 секунд в игре с «Рейнджерс», сыграв одну смену. Из-за травмы он больше не появился. Напомним, перед этим Александр пропустил четыре матча: два – с «Айлендерс» и два – с «Питтсбургом». 23 апреля Овечкин не доиграл встречу с «островитянами» из-за повреждения. После этого он был помещен в список травмированных из-за проблем с бедром. Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт отметил, что Овечкин решил не рисковать, почувствовав дискомфорт.

От игры были отстранены Евгений Кузнецов и Илья Самсонов. Оба опоздали на командное собрание «Кэпиталз» перед матчем. Наконец, Артемий Панарин не смог доиграть матч, поучаствовав в драке. На 25-й минуте хозяева вышли вперед -3:2, отыгравшись после 0:2. Боец и провокатор «Вашингтона» Том Уилсон выбрал момент, чтобы попытаться изменить ход игры. Уилсон напал на Павла Бучневича на своем пятачке, уложив того головой вниз, а затем ударил лежачего. За русского партнера вступились партнеры, среди которых был и Панарин. Артемий пропустил несколько ударов от физически более крепкого оппонента, после чего Уилсон швырнул его головой об лед. Серьезной травмы Хлебушек, сделавший две передачи, избежал, но встречу не доиграл. «Вашингтон» после этого инцидента матч перевернул.

Капризов забил 24-й гол в сезоне

«Миннесота» победила «Вегас» – 6:5. Кирилл Капризов забил 24-й гол в сезоне и догнал по этому показателю Овечкина. Нападающий «Уайлд» также сделал результативную передачу и был признан второй звездой встречи.

Во втором матче подряд за «Флориду» отличился Никита Гусев, поучаствовав в победе над «Далласом» (5:4 ОТ). У его одноклубника Григория Денисенко две передачи. У проигравших результативный пас сделал Денис Гурьянов. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 11 из 15 бросков и был заменен в начале второго периода.

«Спартак» вышел на второе место

В заключительном матче 27-го тура РПЛ «Спартак» в Туле победил «Арсенал» - 2:1 и вышел на второе место. Счет в матче открыл форвард красно-белых Александр Соболев. В концовке первого тайма мяч в свои ворота забил спартаковец Илья Кутепов. После перерыва гол Ларссона принес красно-белым победу. Москвичи набрали 53 очка, на одно опережая «Локомотив». У «Арсенала» осталось 23 – туляки на 13-м месте.

«Спартак» вчера объявил об изменениях в составе совета директоров. В заявлении клуба сообщается, что решением общего собрания акционеров в состав совета включены супруга босса красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, сын главы «Лукойла» Вагита Алекперова. В то же время Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак-Москва».

Директор «Спартака» по связам с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию, что клуб ведет переговоры с иностранным тренером. Как известно, нынешний наставник столичной команды Доменико Тедеско покинет свой пост после окончания сезона. Он отказался продлевать контракт с клубом, о чем сообщил еще в декабре. После этого немецкий специалист своего решения не менял. Одним из кандидатов является 57-летний Руди Гарсия из французского «Лиона».

Россиянка выиграла чемпионат мира по шашкам

Тамара Тансыккужина стала чемпионкой мира по шашкам, победив польку Наталью Садовскую. После девяти раундов счет был ничейным - 54:54. Победитель определился на тай-брейке: две партии в быстрые шашки и три партии в блиц победителя не выявили, в четвертой партии в блиц россиянка взяла верх.

Напомним, что матч проходил в Варшаве и печально прославился тем, что во время одной из партий организаторы сняли со стола табличку с российским флагом и фамилией нашей спортсменки. Садовская в знак солидарности убрала флаг своей страны. Президент Федерации шашек Польши позже извинился за этот инцидент.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Призер Олимпиады-2012 анонсировал свой бой с Геннадием ГоловкинымЯн Непомнящий не сможет сыграть за звание чемпиона мира под флагом РоссииКак не нужно делать: основные ошибки при использовании домкратаЧерчесов не смолчал после досрочной победы «Зенита» на РПЛАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиСМИ назвали кандидата на пост тренера «Спартака»
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Ловчев оправдал Федуна за поддержку «Зенита» и предсказал победу «Спартака» в Туле
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в понедельник, 3 мая.
Не купили, а заслужили. Таким золотым матчем «Зенит» посрамил всех своих недоброжелателей
Команда Сергея Семака третий год подряд выиграла золото РПЛ. После разгрома «Локомотива» (6:1) она стала недосягаемой до соперников.
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика