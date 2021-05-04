Россия в полуфинале ЮЧМ сыграет с финнами, Овечкин снова травмировался, Зарема в совдире «Спартака»

Мичков забросил на ЮЧМ уже 10 шайб

Юниорская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира в США. В четвертьфинале наша команда победила белорусов – 5:2. Матч получился упорным. Россияне добились комфортного преимущества 3:0 (Мичков, Юров, Дуда), однако соперник еще во втором периоде сократил разрыв до минимума. Перелом наступил в третьей 20-минутке после того, как наши нападающие Мирошниченко и Гайдамак воспользовались ошибками белорусских хоккеистов. Отметим, что Матвей Мичков забросил уже 10-ю шайбу на турнире.

В других четвертьфиналах Швеция победила США – 5:2, Канада – Чехию – 10:3, Финляндия – Швейцарию – 2:0. В полуфинале Россия сыграет с финнами, которым проиграла в группе по буллитам 3:4. Встреча начнется 6 мая в 4 утра по московскому времени. Второй полуфинал Канада – Швеция пройдет в тот же день (00:00 мск).

Овечкин провел на льду 39 секунд , Кузнецов а и Самсонов а отстранили от игры

Богатым на события стал матч «Рейнджерс» – «Вашингтон» (3:6). Увы, большинство из них было со знаком минус для наших легионеров. Александр Овечкин поторопился выйти на лед. Капитан «Вашингтона» провел всего 39 секунд в игре с «Рейнджерс», сыграв одну смену. Из-за травмы он больше не появился. Напомним, перед этим Александр пропустил четыре матча: два – с «Айлендерс» и два – с «Питтсбургом». 23 апреля Овечкин не доиграл встречу с «островитянами» из-за повреждения. После этого он был помещен в список травмированных из-за проблем с бедром. Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт отметил, что Овечкин решил не рисковать, почувствовав дискомфорт.

От игры были отстранены Евгений Кузнецов и Илья Самсонов. Оба опоздали на командное собрание «Кэпиталз» перед матчем. Наконец, Артемий Панарин не смог доиграть матч, поучаствовав в драке. На 25-й минуте хозяева вышли вперед -3:2, отыгравшись после 0:2. Боец и провокатор «Вашингтона» Том Уилсон выбрал момент, чтобы попытаться изменить ход игры. Уилсон напал на Павла Бучневича на своем пятачке, уложив того головой вниз, а затем ударил лежачего. За русского партнера вступились партнеры, среди которых был и Панарин. Артемий пропустил несколько ударов от физически более крепкого оппонента, после чего Уилсон швырнул его головой об лед. Серьезной травмы Хлебушек, сделавший две передачи, избежал, но встречу не доиграл. «Вашингтон» после этого инцидента матч перевернул.

Капризов забил 24-й гол в сезоне

«Миннесота» победила «Вегас» – 6:5. Кирилл Капризов забил 24-й гол в сезоне и догнал по этому показателю Овечкина. Нападающий «Уайлд» также сделал результативную передачу и был признан второй звездой встречи.

Во втором матче подряд за «Флориду» отличился Никита Гусев, поучаствовав в победе над «Далласом» (5:4 ОТ). У его одноклубника Григория Денисенко две передачи. У проигравших результативный пас сделал Денис Гурьянов. Вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 11 из 15 бросков и был заменен в начале второго периода.

«Спартак» вышел на второе место

В заключительном матче 27-го тура РПЛ «Спартак» в Туле победил «Арсенал» - 2:1 и вышел на второе место. Счет в матче открыл форвард красно-белых Александр Соболев. В концовке первого тайма мяч в свои ворота забил спартаковец Илья Кутепов. После перерыва гол Ларссона принес красно-белым победу. Москвичи набрали 53 очка, на одно опережая «Локомотив». У «Арсенала» осталось 23 – туляки на 13-м месте.

«Спартак» вчера объявил об изменениях в составе совета директоров. В заявлении клуба сообщается, что решением общего собрания акционеров в состав совета включены супруга босса красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, сын главы «Лукойла» Вагита Алекперова. В то же время Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Зарема возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям ФК «Спартак-Москва».

Директор «Спартака» по связам с общественностью Антон Фетисов подтвердил информацию, что клуб ведет переговоры с иностранным тренером. Как известно, нынешний наставник столичной команды Доменико Тедеско покинет свой пост после окончания сезона. Он отказался продлевать контракт с клубом, о чем сообщил еще в декабре. После этого немецкий специалист своего решения не менял. Одним из кандидатов является 57-летний Руди Гарсия из французского «Лиона».

Россиянка выиграла чемпионат мира по шашкам

Тамара Тансыккужина стала чемпионкой мира по шашкам, победив польку Наталью Садовскую. После девяти раундов счет был ничейным - 54:54. Победитель определился на тай-брейке: две партии в быстрые шашки и три партии в блиц победителя не выявили, в четвертой партии в блиц россиянка взяла верх.