Девушка дня. Лиза Федотова – подруга защитника «Тампы-Бэй» Михаила Сергачева

В ночь на вторник защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев отдал голевую передачу на Никиту Кучерова и набрал 100-е очко в НХЛ. По этому случаю в рубрике «девушка дня» на сайте «Советского спорта» – его подруга Лиза Федотова.

У очаровательной Лизы титулов даже больше, чем у самого Сергачева. Она победительница конкурсов красоты «Краса Татарстана», «Мисс Поволжье» и «Жемчужина Черного моря». В 2018 году Лиза окончила Казанский федеральный университет, а теперь живет в Тампе и рассказывает в инстаграме свою американскую историю.

ФОТО: instagram.com/liza_shelby/