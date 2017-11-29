В турнире принимают участие ветераны самых именитых отечественных хоккейных клубов – ЦСКА, «Динамо» и «Спартака», а также сборная ветеранов Московской области.

В первый игровой день, 9 декабря, «Динамо» встретится со «Спартаком» (начало матча в 12:00), а ЦСКА – со сборной Московской области (14:00). Команды, уступившие в полуфинальных парах, 10 декабря в 14:00 сыграют в матче за третье место, а победители в 15:30 сойдутся в финале.

Трансляция финала турнира запланирована к показу на телеканалах Матч ТВ и КХЛ ТВ HD.

Кубок Легенд – турнир, организованный клубом «Легенды хоккея» при поддержке компании «Норникель», в котором выступают заслуженные хоккеисты, завершившие свою карьеру. Зрителей вновь порадуют такие мастера, как Павел Буре, Игорь Болдин, Илья Бякин, Александр и Владимир Голиковы, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Игорь Ларионов, Александр Могильный, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Виталий Прохоров, Сергей Светлов, Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров, Виктор Шалимов, Сергей Шепелев и многие другие.

Первый розыгрыш Кубка Легенд прошел в 2011 году; с 2015 года Кубок Легенд стал ежегодным турниром. В первых трех розыгрышах победу неизменно одерживал самый титулованный хоккейный клуб мира – ЦСКА.