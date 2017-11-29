Форвард СКА Сергей Широков рассказал о самочувствии после травмы и поделился ожиданиями от матча с «Авангардом».

- Как себя чувствуете?

- В принципе, все хорошо, болячки залечил, подхожу к матчу в полной боевой готовности.

- Вы долго не играли, и выходите сразу на «Авангард».

- Перерыв ведь был не таким и долгим. «Авангард» – хорошая команда, быстрая. Вечером будет хорошая игра, в которой нам будет непросто.

- Матч в Омске был очень напряженным. Чего ждать сегодня?

- Ждать быстрой, жесткой игры. «Авангард» играет в агрессивный атакующий хоккей, так что будем стараться навязать свою игру и как можно больше действовать в зоне атаки, - приводит слова Широкова официальный сайт СКА.

Напомним, Сергей Широков получил травму во время игры за сборную России в первом матче Кубка Карьяла 9 ноября. Предыдущий матч за СКА он провел 4 ноября против нижегородского "Торпедо".

29 ноября СКА дома сыграет с "Авангардом". Матч начнется в 19:30.