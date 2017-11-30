Встреча прошла в Подольске и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

В составе победителей точными бросками отметились Алексей Копейкин (19-я минута) и Матиас Мюттюнен (23). У гостей отличился Владимир Ткачев (60).

Отметим, что для команды из Владивостока это поражение стало пятым подряд.

В следующем матче "Витязь" 1 декабря примет китайский "Куньлунь", "Адмирал" днем позже сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".