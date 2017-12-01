«Чикаго» проиграл «Далласу», Анисимов забросил 140-ю шайбу в НХЛ
В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Чикаго» дома в овертайме проиграл «Далласу» со счетом 3:4.
У победителей встречи дубль оформил Маттиас Янмарк и по разу отличились Радек Факса и Реми Эли, а у хозяев льда шайбы забросили Алекс Дербринкэт, Артем Анисимов и Патрик Кейн.
Для Анисимова эта шайба стала 12-й в сезоне и 140-й в НХЛ.
«Даллас» с 29-ю очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Чикаго» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе на одно очко меньше.
В следующем матче эти команды 3 декабря вновь встретятся между собой, но уже в Далласе.