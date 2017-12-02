- Шансов удержать Толванена после этого сезона нет, мы понимаем это. Слишком уж он хорош. Если бы он играл похуже, тогда, может, шансы были бы. На самом деле «Нэшвилл» уже ждет игрока, они даже сувенирную продукцию выпускают с его именем. Этот сезон КХЛ он точно доиграет до конца, после чего отправится в «Нэшвилл», - цитирует Кохонена «Р-Спорт».

Напомним, что в 34 играх текущего сезона КХЛ 18-летний форвард «Йокерита» набрал 30 (17+13) очков.