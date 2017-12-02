- Конечно, рекомендую молодым игрокам развиваться в Европе, а потом ехать в НХЛ. Многие российские звезды, как Кузнецов, стали звездами сначала в КХЛ. Не ожидал, что у меня так хорошо пойдет сезон, но пока все здорово. По будущему уже решу следующей весной, когда переговорю с «Нэшвиллом», посмотрим, что они предложат, - цитирует Толванена «Р-Спорт».

Напомним, что в 34 играх текущего сезона КХЛ 18-летний форвард «Йокерита» набрал 30 (17+13) очков.