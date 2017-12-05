- Надо работать, искать то, что поможет нам победить. Я тренер и должен довести свою точку зрения до хоккеистов. Иногда достаточно просто поговорить. Иногда надо провести собрание. Иногда это надо сделать с помощью тренировки. Порой одних слов недостаточно. Если я был бы игроком, то после сегодняшнего занятия я бы понял, какое значение имеют единоборства и как важно держать шайбу, - передает слова Зеттерберга официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после 27 матчей чемпионата «Детройт» набрал 25 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Ред Уингз» 6 декабря на своем льду примут «Виннипег».