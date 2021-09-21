Владислав Третьяк: К чемпионату мира в Санкт-Петербурге будет достроена самая большая арена мире

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил о строительстве новой арены в Санкт-Петербурге.

- В сезоне-2022/23 впервые в истории и молодежный, и взрослый чемпионаты мира пройдут в России. У хоккейной России есть хорошая традиция: к каждому большому турниру мы готовим новенький, современный стадион. Теперь эта традиция будет продолжена. К чемпионату мира-2023 в Санкт-Петербурге будет достроена самая большая арена мира. Почти 22 тысячи зрителей, - приводит слова Третьяка пресс-служба ФХР.

Во вторник состоялась презентация логотипа 86-го чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.