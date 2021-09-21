В Санкт-Петербурге представили официальный логотип ЧМ-2023 (фото)

21 сентября в Санкт-Петербурге состоялась презентация официального логотипа чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Отметим, что в данном мероприятии приняли участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Согласно информации пресс-службы ФХР, создатели логотипа вдохновлялись картиной «Спортсмены», которую нарисовал великий русский художник Казимир Малевич.

Добавим, что мировое первенство состоится с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. В этом году победителем ЧМ стала сборная Канады, обыгравшая в финале Финляндию (3:2). Турнир проводился в Риге.

Во время презентации логотипа президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что к чемпионату мира в Санкт-Петербурге будет построен стадион, вместимость которого составит около 22 тысяч зрителей.