Роман Ротенберг: Проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге – вызов для нас как для организации

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге станет вызовом для федерации.
– Проведение чемпионата мира в Санкт-Петербурге – это вызов для нас как для организации. В 2023 году нам предстоит снова доказать свою состоятельность, и мы готовы это сделать. Для Петербурга и для всей России это будет огромный праздник, – приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР.
Ранее президент ФХР Владислав Третьяк заявил о строительстве в Санкт-Петербурге новой арены на 22 тысячи зрителей.
источник: Федерация хоккея России (ФХР)