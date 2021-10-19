Назаров - о драке в матче «Сочи» - «Авангард»: Хартли может ехать в Канаду и там рассказывать сказки

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров отреагировал на слова наставника «Авангарда» Боба Хартли после матча регулярного чемпионата КХЛ (4:5).

Ранее канадский специалист заявил, что игроки хозяев льда предупреждали соперников о предстоящей потасовке. Такую установку хоккеистам «Сочи», по словам Хартли, дал Назаров.

«Вы знаете, я не знаю, о чем Боб Хартли говорил, он может ехать к себе в Канаду и там сказки рассказывать. Это его работа. Он, наверное, забыл, что является главным тренером хоккейной команды», - цитирует наставника пресс-служба «Сочи».

Напомним, что сразу же после стартового вбрасывания между хоккеистами произошла массовая драка. Шесть игроков команд отправились на скамейку штрафников, по три из каждого клуба.

После этой игры «Авангард» набрал 22 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Спартак» с 12 очками - последний на Западе.