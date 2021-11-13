Первый гол Мичкова за национальную команду не спас сборную России от поражения в матче со Швецией

Хоккеисты сборной России со счетом 2:4 уступили сборной Швеции в матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Антон Бенгтссон (19-я минута), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35). У российской команды точными бросками отличились Матвей Мичков (22) и Артем Галимов (26).
Отметим, что нападающий российской команды Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой на 22-й минуте встречи. Гол стал первым для форварда СКА в составе национальной команды.
В первом матче сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а команда Швеции переиграла Чехию со счетом 4:1.
Добавим, в заключительном туре россияне сыграют против команды Чехии, а шведы встретятся со сборной Финляндии.
Кубок Карьяла
Швеция – Россия – 4:2
Голы:
1:0 - Бенгтссон (Олофссон, Юус) 18:56
1:1 - Мичков (Мухамадуллин, Галимов) 21:17
2:1 - Клингберг (Шелин, Броме) 23:42
2:2 - Галимов (Телегин, Коромыслов) 25:07
3:2 - Ландер (Ханссон, Шелин) 34:28
4:2 - Клинберг (Ландер, Броме) 46:53
Вратари: Линдвалль – Аскаров.
Броски в створ: 27-16.
Штраф: 6-2.