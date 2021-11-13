Сергей Зубов - о матче со шведами на Кубке Карьяла: Доволен игрой, но не результатом

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов прокомментировал результат игры против Швеции (4:2). Для россиян это уже второе поражение кряду на турнире.

«Доволен игрой, но не результатом, они моменты реализовали, мы - нет, главное - была игра, а победы придут. Гол Мичкова? Такое нечасто увидишь, на принятие решения были мгновения, это супергол!», - приводит слова Зубова «Советский спорт».

В составе шведской сборной заброшенными шайбами отметились Антон Бенгтссон (19-я минута), Карл Клингберг (24, 47) и Антон Ландер (35). У российской команды точными бросками отличились Матвей Мичков (22) и Артем Галимов (26).

Отметим, что нападающий российской команды Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой на 22-й минуте встречи. Гол стал первым для форварда СКА в составе национальной команды.

В первом матче сборная России уступила Финляндии со счетом 0:3, а команда Швеции переиграла Чехию со счетом 4:1.

Добавим, в заключительном туре россияне сыграют против команды Чехии, а шведы встретятся со сборной Финляндии.