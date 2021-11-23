Зубов назначен на пост главного тренера молодежной сборной России, Браташ станет его помощником

Пресс-служба Федерации хоккея России сообщила об изменениях в тренерском штабе молодежной национальной команды.

Отмечается, что главным тренером сборной стал Сергей Зубов. При этом Олег Браташ, ранее занимавший эту должность, станет помощником 51-летнего специалиста.

По информации источника, в тренерский штаб молодежной команды также вошли специалисты Александр Титов и Владимир Филатов, Андрей Комиссаров, отвечающий за работу голкиперов, а также Олег Знарок, который займет место консультанта сборной.

Напомним, что с 26 декабря по 5 января состоится молодежный чемпионат мира-2022, который пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.