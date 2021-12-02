Российский вратарь Тарасов дебютирует за «Коламбус» во встрече против «Далласа»

Голкипер Даниил Тарасов «Кливленд Монстерз» (АХЛ) проведет дебютный матч в Национальной хоккейной лиге 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба «Блю Джекетс», Тарасов в срочном порядке был вызван из фарм-клуба, так как Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало не могут выйти на лед в ближайшем матче по состоянию здоровья. «Как ожидается, он сыграет с Далласом», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере «Коламбуса».

Напомним, 22-летний голкипер был выбран «Блю Джекетс» в третьем раунде на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером. В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Кливленд» девять матчей, одержав пять побед и отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,96.