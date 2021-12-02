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Российский вратарь Тарасов дебютирует за «Коламбус» во встрече против «Далласа»

Матч состоится в пятницу на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и начнется в 4:30 по московскому времени.
Российский вратарь Тарасов дебютирует за «Коламбус» во встрече против «Далласа»
02 декабря 2021 21:33
автор: Сергей Иванов
автор фото: ХК «Кливленд Монстерз»

Голкипер Даниил Тарасов «Кливленд Монстерз» (АХЛ) проведет дебютный матч в Национальной хоккейной лиге 3 декабря.

Как сообщает пресс-служба «Блю Джекетс», Тарасов в срочном порядке был вызван из фарм-клуба, так как Элвис Мерзликин и Йоонас Корписало не могут выйти на лед в ближайшем матче по состоянию здоровья. «Как ожидается, он сыграет с Далласом», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере «Коламбуса».

Напомним, 22-летний голкипер был выбран «Блю Джекетс» в третьем раунде на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером. В нынешнем сезоне Тарасов провел за «Кливленд» девять матчей, одержав пять побед и отражая в среднем 89,7% бросков при коэффициенте надежности 2,96.

источник: ХК «Коламбус Блю Джекетс»
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