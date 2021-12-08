Голышев вернется в «Автомобилист» после драфта отказов НХЛ

Нападающий Анатолий Голышев продолжит карьеру в «Автомобилисте».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», екатеринбургский клуб уже обсудил детали контракта с 26-летним хоккеистом. Ранее стало известно, что «Айлендерс» выставит Анатолия на драфт безусловный драфт отказов и разорвет соглашение с россиянином.

Напомним, что осенью Голышев заключил с клубом из Нью-Йорка односторонний контракт на один год с зарплатой 750 тысяч долларов. Форвард принял участие лишь в одном предсезонном матче против «Филадельфии».

Минувший чемпионат Голышев начинал в составе «Автомобилиста», а затем подписал контракт с »островитянами» до конца сезона-2020/2021.

Россиянин так и не провел ни одного матча в НХЛ.