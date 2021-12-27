Зубов прокомментировал поражение сборной России от Швеции на МЧМ-2022

Главный тренер молодежной сборной России Сергей Зубов подвел итоги матча группового этапа чемпионата мира, в котором его команда уступила Швеции со счетом 3:6.

Напомним, что в составе российской команды шайбы забросили Матвей Мичков, отличившийся дублем, и Федор Свечков.

– Хорошая игра, мы сделали на несколько ошибок больше, это отразилось на счете. Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут свое, – сказал Зубов после матча.

Добавим, что в следующем матче на турнире российская команда сыграет 28 декабря против Швейцарии, а шведы в тот же день встретятся со Словакией.

Дубль Мичкова не помог снять три короны. Сборная России уступила шведам