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Андрей Николишин: У сборной России было много брака в передачах в игре со Швецией на МЧМ-2022

Российская команда уступила своему сопернику со счетом 3:6.
27 декабря 2021 11:26
автор: Владислав Корегин

Чемпион мира-1993 по хоккею Андрей Николишин подвел итоги стартового матча сборной России на молодежном мировом первенстве в Канаде.

Отметим, что в своей первой игре на турнире подопечные Сергея Зубова проиграли Швеции со счетом 3:6. В составе российской команды шайбы забросили Матвей Мичков, отличившийся дублем, и Федор Свечков.

– Чтобы понять из-за чего такой результат, нужно быть внутри команды и знать какая была установка и тактика. В плане характера к ребятам вопросов нет: все старались и бились. В первую очередь, было сделано много ошибок, много брака в передачах. Из наших выделить никого не могу – мы 3:6 проиграли, – цитирует Николишина Sport24.

Добавим, что в следующем матче на МЧМ-2022 сборная России сыграет против Швейцарии. Встреча запланирована на 28 декабря.

Дубль Мичкова не помог снять три короны. Сборная России уступила шведам

источник: Sport24.ru
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