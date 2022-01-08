Владимир Плющев: Удивляют двойные стандарты в КХЛ, отменяют матч ЦСКА-СКА из-за якобы пандемии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил недовольство решением руководства КХЛ отменить центральный матч в туре между ЦСКА и СКА.

«Меня удивляют двойные стандарты КХЛ: то играют чуть ли не в войну матч в Нур-Султане, то отменяют центральный матч января СКА – ЦСКА из-за якобы эпидемии, случившейся у столичных армейцев.

Вспомните прошлый сезон, когда тот же СКА не стал просить о переносе матчей и фактически молодежным составом играл ряд матчей, в том числе, кстати, и с «Ак Барсом».

У ЦСКА есть фарм-клуб. Что мешало взять игроков оттуда, тем более что «Звезда» проводит свои матчи в Санкт-Петербурге?» – сказал Плющев «Чемпионату».

Напомним, ближайшие игры «Автомобилиста» (Екатеринбург), «Салавата Юлаева» (Уфа) и ЦСКА (Москва) отменены из-за массовых заражений игроков. Ранее было проведено экстренное совещание КХЛ, в котором обсуждались различные сценарии продолжения чемпионата в условиях пандемии.