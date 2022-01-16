Агент Галимова опроверг отказ игрока от участия в Олимпиаде

Агент нападающего «Ак Барса» Артема Галимова опроверг отказ хоккеиста от участия в Олимпиаде.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Александра Черных, 22-летний хоккеист присоединиться к национальной команде во время сбора в Новогорске.

Ранее в СМИ сообщалось, что Артем принял решение не ехать в Пекин по семейным обстоятельствам. Также отмечалось, форвард не хочет проводить длительное время в олимпийском «пузыре».

Добавим, что в текущем сезоне Галимов провел за «Ак Барс» 47 матчей, в которых набрал 22 (7+15) очка.